La glace Salge sur le podium au Salon du chocolat de Paris

C 'est au x côtés de 15 autres artisans glaciers français, rigoureusement sélectionnés lors de la première épreuve, que Simon Salge a disputé , ce samedi 29 octobre, "Le défi des glaciers" un concours, organisé par l'association Pâtissiers dans le Monde à l'occasion du Salon du Chocolat 2022 de Paris, qui a pour vocation d'élire la meilleure glace ou sorbet de l'année.



Présidée par Stephane Augé , M OF Glacier et champio n de France de Sculpture sur glace et parrainé par Benoit Couvrant, chef pâtissier associé de Cyril Lignac , la première édition de ce concours, qui a l'ambition de défendre les valeurs de l'artisanat et de valoriser le respect des matières premières, a primé la maison Salge qui a obtenu une médaille de bronze.



Le sorbet POWA : le parfum de la réussite

C'est avec le sorbet POWA , une création originale qui en reprenant les codes de la boisson énergisante mélange de l'ananas, du citron, du gingembre et du guarana que le glacier Saint-Florentin a gravi la troisième marche du podium.

Un véritable challenge pour le talentueux Simon Salge qui a employé quelques centaines d'heures de recherche, de travail et d'essais pour finaliser cette recette sans colorants , sans conservateurs et sans arômes artificiels et aboutir à un résultat dépassant les espérances de la famille Salge .



À l'issue du défi, les différentes créations ont été vendues au public. Le résultat de la vente a été entièrement reversé au profit du bien-être des enfants malades de l'hôpital Necker-Paris.