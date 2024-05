Un voyage scolaire en Campanie pour 33 élèves du du Lycée du Fium’Orbu

Sous la direction de Mme Cosenza, professeur d’Italien, Mme Alberti professeur de Mercatique, Mr Cucci , professeur d’EPS et Mr Pieri professeur d’Histoire-Géographie, les élèves ont pu plonger dans une expérience interdisciplinaire passionnante.

Sur le plan linguistique, les jeunes ont été encouragés à pratiquer leur italien en rencontrant des correspondants italiens du Lycée ‘’Jommelli’’ de Aversa, encadrés par Mme Cristofaro, professeur de français en Italie. Ces échanges ont été un véritable enrichissement pour leur compétence orale et leur compréhension interculturelle.

Du côté des découvertes historiques et culturelles, le groupe a exploré les ruines de Pompéi, témoin tragique de l’éruption du Vésuve, ainsi que les trésors architecturaux et historiques de Naples, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. La visite du Palais Royal de Caserte a également été marquante, offrant un aperçu du faste baroque.

Sans oublier les plaisirs gastronomiques, les élèves ont savouré la mozzarella fraîche lors d’une visite à la fabrique de Aversa, dégusté une authentique pizza napolitaine et découvert les traditions locales comme le célèbre café suspendu napolitain "Au-delà des aspects académiques, ce voyage a favorisé le vivre ensemble et le respect des différences culturelles, renforçant les liens entre les participants et leur ouvrant de nouveaux horizons." indiquent les enseignants qui tiennent à remercier "tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet éducatif, des institutions locales aux partenaires qui ont permis de concrétiser cette expérience inoubliable. Ce voyage restera pour tous une leçon de vie et un moment fort de leur parcours éducatif."