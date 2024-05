Moca Spring Festa 2024 : Le groupe réserve une surprise de taille aux festivaliers

Leur réputation n’est plus à faire. Depuis 2018, le groupe de musique insulaire Moca fait danser les foules d’ici et d’ailleurs au travers de soirées festives et d’événements privés. En quête de nouveauté et désireux de titiller leur public, les cinq artistes organisent désormais leur propre festival, le Moca Spring Festa, le mardi 7 mai prochain, à Ajaccio. Un événement placé sous le signe du secret et de la surprise, puisque le lieu de rendez-vous ne sera dévoilé que 24 heures à l’avance, par SMS. Le numéro de téléphone aura été renseigné au préalable lors de l’achat du billet.



« Ce format d’un nouveau genre a attisé la curiosité des gens. Ils ont essayé de deviner ce que l’on allait leur réserver. Nous avons beaucoup travaillé autour de la communication de l’évènement, notamment par le biais de nos réseaux sociaux. Notre communauté Instagram est très présente et elle s’est chargée du bouche-à-oreille. Grâce à une stratégie de teasing bien ficelée, nous avons vendu les places très vite », se réjouit Dominique Giarrizzo, chanteur et guitariste du groupe Moca.



Prenant garde de ne pas trop en dévoiler, cet artiste de 28 ans précise tout de même que la soirée commencera à 18h et s'achèvera à 2h du matin. « Il y aura un DJ présent sur place, ainsi qu’un espace de restauration chapeauté par un chef étoilé » ajoute-t-il. Le groupe, composé également de Julien Petit, Brice Lebert, Simon’Paulu Ferrandi et Thomas Bouchet, jouera son répertoire habituel, à savoir de la musique corse mêlée à de la variété française et internationale... « Plus quelques surprises à la clé », sourit malicieusement Dominique Giarrizzo.



Afin de marquer au mieux les esprits, le groupe Moca a également imaginé la création de goodies, à savoir des petits cadeaux personnalisés, et à convier sur place photographes et vidéastes. « Il faut que les festivaliers gardent un bon souvenir de la soirée. Si le public est satisfait, nous organiserons une deuxième édition. » anticipe Dominique Giarrizzo. Côté technique, le musicien poursuit le teasing dans les règles et promet « une installation de son et de lumière spectaculaire. C’est une scène que l’on a jamais vue en Corse pour des petits groupes comme nous. » Pour celles et ceux dont la curiosité a été éveillée, quelques dizaines de places sont encore disponibles sur le site CorseBillet.co.