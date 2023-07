Saint-Florent : Salge, des glaces qui valent de l’or

José Salge, maintenant âgé de 65 ans, doit cette distinction à son savoir-faire, transmis par son père créateur de l’entreprise en 1962. “Au début, mon père travaillait en tant que boulanger dans la marine marchande. En revenant à Saint-Florent, il a ouvert une boulangerie et une quinzaine d'années après, j’ai repris l'affaire”.

40 ans plus tard, l’entreprise a bien évolué : la fabrique s'étend sur plusieurs centaines de mètres carrés, les machines sont ultramodernes et dans les grandes chambres froides, les glaces aux mille et un parfums attendant d’être expédiées la plupart du temps, vers des restaurants ou dans la boutique située seulement quelques kilomètres plus loin.



Charlotte sur la tête, les invités, en compagnie des employés et des représentants de la maison, ont aussi visité la fabrique. Une fierté pour Saveria Salge. “Nous sommes extrêmement heureux pour notre père et Lydie. Il y a beaucoup d’émotion aujourd’hui”.



Des larmes coulent sur les joues de Lydie Alfonsi à l'heure de recevoir sa médaille, rappelant ses quarante années dédiées à l'entreprise. Elle a du mal à maîtriser son émotion, mais parvient néanmoins à dire toute sa foi dans la société Salge. "Je vous remercie tous de vous être donnés à fond pour cette entreprise, car elle vaut vraiment le coup".



Mais ces médailles d’or concrétisent surtout les efforts fournis par l’entreprise depuis son avènement pour parvenir à ce niveau de qualité

. “Je suis très fier de recevoir cette distinction, elle vient mettre un beau point final sur ma carrière professionnelle. Mais elle met surtout en lumière tout le travail effectué par mon père, Lydie Alfonsi, ainsi que tous les employés”, explique pour sa part José Salge. L’homme de 65 ans a même droit aux compliments chaleureux de Michel Prosic qui fête : “le savoir-faire et la fidélité de la société spécialisée dans les glaces".



Les festivités se terminent sur une note sucrée avec les macarons spécialement conçus par les employés de José Salge. Mais su la joie de la famille est grande, tous ses efforts sont tendus vers la saison estivale 2023 déjà entamée.



Aux côtés de leur père, Simon et Saveria, qui ont repris, il y a un peu plus d’un an, l’affaire familiale ont désormais la charge de perpétuer sa belle histoire et de la faire "tourner".