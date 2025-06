La Maison Salge primée par Intermarché pour sa glace artisanale

La Maison Salge vient d’être distinguée à l’échelle nationale. L’entreprise familiale de Saint-Florent a remporté le Grand Prix du Challenge Intermarché - FEEF 2025, dans la catégorie « Ultra frais - Crèmerie - Fromage - Surgelés ». Le concours, organisé conjointement par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) et le groupement Intermarché, récompense chaque année des produits issus de PME françaises, sélectionnés pour leur qualité, leur capacité d’innovation et leur engagement environnemental.



La glace à l’eau plein fruit « Gino Clémentine Corse », produit primé cette année, a séduit le jury par sa composition simple et identifiable. Elle est élaborée à partir de clémentines corses IGP, sans ajout d’arômes artificiels. « Cette récompense souligne la qualité de notre travail, notre attachement à la Corse et à ses producteurs », commente Saveria Salge, dirigeante de l’entreprise, dans un communiqué.

« Nous avons voulu proposer un produit qui soit à la fois sain, identifiable, et porteur de sens pour le territoire », précise la Maison Salge. Le jury du concours a notamment retenu la qualité des ingrédients, l’origine certifiée de la matière première, l’absence d’additifs et l’usage d’un emballage recyclable.

La distinction obtenue permettra à la glace Gino Clémentine Corse d’être référencée durant six mois dans les enseignes Intermarché partout en France, accompagnée d’une campagne dédiée sur la plateforme Intermarché.com. « Une opportunité exceptionnelle pour renforcer notre positionnement et promouvoir largement ce produit artisanal corse auprès du grand public », estime l’entreprise.



Depuis plus de 60 ans, la Maison Salge s’appuie sur les ressources agricoles corses : miel AOP, brocciu, citron, cédrat, noisettes de Cervioni, entre autres. Elle revendique une production insulaire en circuit court. « Vivre dans un petit village insulaire permet à la Maison Salge de revendiquer une gamme identitaire de glaces artisanales de Corse comme nul autre ne peut le faire au-delà des frontières de l’île de beauté », indique encore le communiqué.