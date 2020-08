La Maison France services de Castello-di-Rostino ouverte

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.Ce nouveau modèle se caractérise par 4 ambitions pour faciliter l’accès aux services publics.D'abord, le retour du service public au cœur des territoires. Chaque Français doit, à terme, pouvoir accéder à une France Services en moins de 30 minutes ; un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des citoyens (par la présence physique d’au moins deux agents d’accueil formés pour accompagner les usagers dans leurs démarches), tout en exploitant les potentialités du numérique et en formant les personnes éloignées des usages de l'Internet.Le tout avec un niveau de qualité garanti, quels que soient le lieu d’implantation et le responsable local France Services (une collectivité, un acteur public ou privé) dans un lieu de vie agréable et convivial, qui change de l’image habituelle des guichets de services publics et qui donne accès, au-delà des formalités administratives, à une gamme élargie de services de coworking.Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales… le service est pensé en fonction des besoins des citoyens. Pour y répondre efficacement, chaque agent d’accueil bénéficie, avant toute ouverture d’une France Services, d’une formation conçue selon une logique de cycle de vie : « Je déménage », « Je pars à la retraite »…Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont, par exemple, formés pour donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches quotidiennes, réponses aux questions ) ; mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs). aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande de documents en ligne) et résoudre les cas les plus complexes en s'appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l'usager.Les France Services sont aussi des lieux d’accompagnement des personnes éloignées du numérique. En fonction du niveau d’autonomie numérique et administrative de chaque usager, l’agent France Services l’accompagne pour naviguer sur les sites institutionnels, trouver les informations relatives à son dossier, réaliser des procédures en ligne, utiliser le service de visioconférence, etc.L’usager peut aussi être orienté vers des formations pour gagner en autonomie, financées grâce au Pass numérique , remis gratuitement au bénéficiaire.La PosteMSA de la CorseCPAM-Haute-CorsePôle emploi BastiaMinistère de l'IntérieurMinistère de la JusticeMinistère de l'Économie, des Finances et de la RelanceCaisse d'allocations familialesBanque-des-territoiresMinistère Cohésion des territoires & Relations avec les collectivités