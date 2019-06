La Ligue des droits de l'Homme de Corse apporte son soutien à Carola Rackete capitaine du Sea-Watch arrêtée à Lampedusa

Le communiqué



"La Ligue des droits de l’Homme de Corse renouvelle son entier soutien à l’engagement et aux actions de l’équipage du Sea Watch 3.

Elle apporte toute sa solidarité à la capitaine Carola Rackete, arrêtée ce matin par les autorités italiennes pour avoir sauvé des vies. Elle salue cette femme qui a pris la décision et la responsabilité d’entrer dans le port de Lampedusa afin d’y mettre à l’abri les 40 personnes naufragées qui se trouvaient à bord du navire en errance depuis près de 3 semaines."

"La Ldh s’indigne de cette inversion des principes qui consiste à criminaliser des militants qui portent secours à des rescapés.

Au-delà de l’Italie, ce sont tous les Etats de l’Europe qui portent la responsabilité des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes morts noyés en Méditerranée depuis plusieurs années. Il est plus qu’urgent de retrouver notre humanité en organisant l’accueil de toutes les personnes qui fuient la guerre et la misère."