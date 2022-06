La Fédération Française de Football déprogramme la finale futsal Furiani-Rennes

« Nous venons d’apprendre avec stupéfaction que la rencontre de demain samedi face au TA Rennes qui devait être une belle fête a été déprogrammée par la FFF » explique Mai Prescelti de l’USJF. « Une procédure entre le club de Cayun et celui de Montpellier a vu ce dernier être repêché jeudi soir par la commission d’appel fédérale après avoir été débouté à deux reprises avant la rencontre.





Pour rappel, la FFF avait décidé après avoir donné gain de cause au club de Cayun en première instance, puis en appel, de nous envoyer jouer notre premier tour dans la région toulousaine. Après une victoire brillamment obtenue, 6-2, nous nous sommes tournés sur l’organisation de la finale tant attendu au cosec de Furiani face au TA Rennes pour qui nous avons également une pensée, puisque logiquement déjà présents à Furiani puis ce jeudi. Fait unique dans la discipline, le veille du match donc, nous apprenons que ce n’est pas 2 mais 3 tours de barrages qui devront être passés par nos joueurs pour parvenir à la division 2.







Comment dire à des joueurs qui ont obtenu une qualification à l’extérieur : Repartez jouer un nouveau tour à l’extérieur !». D’autant qu’il semblerait que, ça tient presque du génie, les cartons écopés lors de cette rencontre sont apparemment conservés. Nous jouerons donc une rencontre d’un tour que nous avons déjà passé sans des joueurs suspendus et blessés lors d’un match du même tour qui a été annulé. Extraordinaire ou lunaire, on choisira ! Nous nous doutons comme toujours qu’aucun dialogue n’est possible avec la Fédération, qui fera ce que bon lui semble au mépris de tout esprit sportif. De notre côté nous tenterons néanmoins de faire valoir notre bon droit et de leur faire ouvrir les yeux sur ce qui représente pour nous une véritable aberration. Si cette dernière a commis une erreur elle doit bien évidement rétablir le club de Montpellier dans son bon droit mais pas au mépris des clubs déjà qualifiés selon nous.





Pourquoi devrions-nous pâtir d’une procédure en cours dans une autre ligue que la nôtre et dans laquelle au final nous n’avons rien à voir, mis à part d’avoir été tiré au sort contre l’une d’elle. Le club étudie actuellement toutes les possibilités y compris celle de déclarer forfait pour la fin de la compétition et de mettre en sommeil son équipe « seniors » ce qui ferait, nous n’en doutons pas, un immense plaisir à le FFF après l’épisode Covid-19 et la rétrogradation de Division 2 en position de possible repêchée. Enfin nous avons une pensée pour toutes les personnes qui avaient fait en sorte que cette rencontre soit une belle fête et un grand merci malgré tout »