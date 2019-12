La Corse-du-Sud en vigilance Orange pour vent violent et vague-submersion

La Corse-du-Sud est placée en vigilance orange vent jusqu’au lundi 23 décembre à 6 heures indique la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué.

Actuellement, les précipitations se sont fortement atténuées sur le relief. On observe encore des pluies du centre de l’île jusqu’au littoral Est mais plus faibles et la limite pluie-neige est abaissée à 1500 m.



Les rafales de vent sont toujours fortes, jusqu’à 131 km/h sur la Parata et la Chiappa et jusqu’à 150 km/h sur les reliefs.







Des fortes vagues en provenance de l’Ouest se maintiennent sur le littoral Corse.





Les précipitations restent faible pour les prochaines heures. Si les réactions ont été très vives sur de nombreux cours d’eau, une décrue est engagée, mais celle-ci pouvant être ralentie temporairement par le maintien de pluies ou d’averses dans la

nuit de dimanche à lundi.



Une problématique de vague/submersion marine est en outre une gêne à l’écoulement des cours d’eau en façade Ouest et l’événement, en raison de son ampleur dans certains secteur, nécessite une grande vigilance.







Le vent d’Ouest à Nord-Ouest reste très fort sur la quasi-totalité du département. Sur la côte Ouest, le vent va rester très fort avec des rafales à 120/140 km/h. après une accalmie, en milieu de nuit de dimanche à lundi, il se renforcera en deuxième partie de nuit.



Sur le relief et le littoral Est, par déferlements, les rafales resteront très violentes jusqu’à lundi matin avec 120 à 150 km/h en montagne et jusqu’à 160 km/h sur le littoral





Ce dimanche, le vent d’Ouest à Nord-Ouest se renforce du Golfe du Lion jusqu’à la Corse, se qui génère de fortes vagues d’Ouest à Nord-Ouest associées à une houle de Sud.

Les déferlements associés aux fortes vagues, ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcôte), risquent d’engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral.

L’événement est prévu jusqu’au dimanche 22 décembre à 20 heures.