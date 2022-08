La Corse a connu le mois de juillet le plus chaud depuis 1959

Bilan mois de #juillet #Corse



🌡T°C moy. agrégée de 25°C (+2.5°C par rapport à la normale), mois de juillet le ➕ chaud enregistré depuis 1959 (=juillet 2015)

💧Cumul mensuel de précipitations

agrégé de 0.6 mm. Juillet 1998 reste le ➕ sec avec 0.5 mm



Frappée par une sécheresse exceptionnelle sur l’ensemble de son territoire, la Corse a connu le mois de juillet le plus chaud de ces 63 dernières années​, a annoncé vendredi l’institut météorologique national dans son bulletin climatique mensuel.Il s’agit d'un des mois le plus chaud jamais observé depuis le début des statistiques en 1947. "Avec une température moyenne agrégée sur le région de 25°C (+2.5 degrés par rapport à la normale), c'est le mois de juillet le plus chaud enregistré en Corse depuis 1959, à égalité avec juillet 2015" indique Météo France.En matière de précipitations, le mois de juillet a aussi été un des mois les plus secs. Le cumul mensuel de précipitations agrégé a été de 0.6 mm, avec un déficit de précipitations de 97% par rapport à la normale. Le temps d'ensoleillement dépasse les 400 heures à Bastia et Ajaccio."L'absence de pluie de ces derniers mois, combinée aux très fortes chaleurs entraînent la Corse dans une sécheresse exceptionnelle. Au 31 juillet, l'indice de sécheresse des sols moyenné sur l'ensemble de l'île atteint une avaleur minimale record de 0.03. En montagne et dans le centre corse, la sécheresse se situe entre -60 et -80%. Partout ailleurs les sols, beaucoup plus secs, présentent un déficit supérieur à 90 %." détaille Météo France.Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète dû aux activités humaines et ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s’allonger et s’intensifier.A cause de la sécheresse la préfecture de Corse-du-Sud a renforcé ce jeudi 11 août 2022 les mesures de restrictions d'usage de l'eau pour le département placée, comme la Haute-Corse, en alerte renforcée sécheresse.