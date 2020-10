La CGT s'invite au Congrès de l'ANEM pour dénoncer la fermeture des services publics

Un dommage majeur

La veille, dans un communiqué, l'intersyndicale CGT, FO et Solidaires avait fustigé cette incohérence : « Malgré de nombreuses mobilisations, avec le soutien des élus et des populations, la Direction vient de confirmer la suppression de nombreux services et l’accélération des suppressions d’emplois... La concertation que tente de vendre notre direction locale pour convaincre et soumettre les élus se fera dans un cadre contraint sans pouvoir déroger au dogme imposé. Remplacer des services de pleine compétence notamment dans le rural, par de simples points de «contact» virtuels, constitue un dommage majeur pour nos territoires et leurs populations. La dématérialisation et la diminution voir l’abandon de l’accueil physique constitue un axe inacceptable imposé à nos concitoyens. Comment la Direction peut-elle affirmer répondre à l’attente des usagers et remplacer 10 trésoreries par seulement 2 centres de gestion ? Comment affirmer le soutien aux communes rurales et fermer la trésorerie de Corte ainsi que son service des entreprises ».



L'application de la Loi Montagne

L’intersyndicale demande « l'arrêt des fermetures, la reconnaissance des particularités fiscales et foncières de la Corse, l’application de la Loi Montagne qui préserve et développe l’implantation de services publics partout sur le territoire. Enfin, un moratoire sur les suppressions d’emplois et l’ouverture d’une négociation sur les besoins de services publics des Finances en Corse ».

Les syndicalistes présents ont, ensuite, rencontré de manière informelle, le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, le député Jean-Félix Acquaviva, et la toute nouvelle présidente de l’ANEM, Jeanine Dubie. Celle-ci a promis de présenter une motion pour défendre les services publics et les emplois.