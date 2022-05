La 5ème "promo" des cadets de Sécurité civile brevetée au SIS 2B

C’était aussi le sens des diverses allocutions qui ont suivi les remises individuelles des diplômes par les autorités au premier rang desquelles, on notait la présence de Medji Jamel, directeur de cabinet, représentant le Préfet de Haute-Corse, de Hyacinthe Vanni, président du conseil d’administration du SIS 2B, du colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, du commandant Julien Rollet représentant le chef de l’UIISC 5 Corte, de Bruno Bénazech, DASEN, Jean-Louis Milani, adjoint de la ville de Bastia représentant le maire, Stéphanie Fournel, du SIDPC 2B, ainsi que les chefs d’établissements concernés.



Débuté le 15 décembre 2021 à l’école de formation des sapeurs-pompiers de Haute-Corse (EDSP), ce dispositif, piloté avec succès par le SIS 2B depuis son lancement en partenariat avec l’éducation nationale, le service interministériel de défense et de protection civile, l’UIISC 5 Corte, la Collectivité de Corse et les communes de Bastia et Corte, s’inscrit pleinement dans le cadre des valeurs de la République et des démarches citoyennes. Comme cela a été rappelé à l’occasion des prises de paroles par les autorités : ce dispositif a permis à ces collégiens de découvrir, entre autres, l’univers des sapeurs-pompiers de Haute-Corse et plus largement, celui de la sécurité civile.



La cérémonie, animée avec brio par le lieutenant-colonel Thierry Nutti en charge du protocole et de l’engagement citoyen au SIS 2B, a tenu toutes ses promesses en termes d’organisation et de convivialité. Naturellement associés à l’évènement, des cadres du SIS 2B étaient également présents sur les rangs. De nombreux témoignages de satisfaction ont été formulés à l’adresse de tous ceux et celles qui se sont impliqués dans l’accompagnement de cette promotion avec une mention particulière pour le lieutenant Jean-Marie Brangbour, responsable pédagogique du dispositif au sein de l’EDSP et Frédéric Demuynck, professeur référent qui s’est lui aussi, grandement investi auprès des collégiens durant les différentes phases de ce parcours de formation, dont tout le monde admet qu’il a été particulièrement abouti.



A l’issue du programme protocolaire, après l’incontournable et joyeux jeté de casquettes à l’américaine, tout un chacun était convié à partager le rafraichissement offert par le SIS 2B dans la grande salle de réunion de l’établissement.

CNI s’associe à l’évènement, félicite les heureux promus et complimente les familles concernées.