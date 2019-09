La 4ème Coupe Pro du Reginu reverse 2100€ à "Un sourire, un espoir pour la vie"

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mardi 24 Septembre 2019 à 07:29

Organisée par le Golf du Reginu et Gilles Ostier, la 4ème Coupe Pro du Golf du Reginu a rassemblé 68 participants professionnels et amateurs et a reversé à l'association " Un sourire, un espoir pour la vie " de Pascal Olmeta, 2100€.



Golfeur professionnel, Jean Garaïalde a 25 participations à la coupe du monde et deux titres de numéro 1 européen à son actif. "J'ai été invité par mon ami Gilles Ostier. J'en ai profité pour assister mais sans pour autant jouer à cette belle compétition. Le Reginu est un golf spécial qui a surtout le mérite d'exister. Pour jouer ici, cela demande beaucoup de technique et de concentration. [...]. Je trouve que Pascal Olmeta, est un garçon très sérieux et simple qui s'investit sincèrement auprès de sa belle association. Je ne peux que le féliciter" confie le champion. À l'occasion de cette compétition, les organisateurs ont également souhaité faire un geste au profit de l'association " Un sourire, un espoir pour la vie " de Pascal Olmeta. L'ex football, pas vraiment golfeur, a répondu présent à l'invitation balanine. "Mon association a 14 ans. Elle a été créée à la fin de ma carrière dans le football. Avec " Un sourire, une espoir pour la vie " on vient en aide aux familles et eux enfants.[...]. De voir qu'il y a encore des personne qui ont une véritable envie d'aider les autres, cela donne de l'espoir" précise Pascal Olmeta. La Coupe Pro du Golf du Reginu est un événement marquant pour le club balanin. Cette année, pour sa 4ème édition, ouverte aux joueurs continentaux, la compétition a rassemblé 68 participants, professionnels et amateurs. " Cette édition se veut plus variée que les précédentes. Avec notamment la participation de nombreux golfeurs venus du continent. Et nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le champion Jean Garaïalde". Explique Gilles Ostier.

Les résultats Série 1 femmes. Brut 1 Mora Hélène Ile D'or Fra 5,7 5 26

2JUSTON Catherine PARIS COUNTRY FRA 12,7 13 21

3 Giraud Pascale Montpensier Fra 10,1 10 19

4 Meunier Laurence Chibeta FRA 6,3 6 16

5 De Luca Michèle Reginu Fra 16,5 17 14

6Gerin Françoise Reginu Fra 31,0 32 11 Série 1 femme Net 1 Juston Catherine Paris Country Fra 12,7 13 34

2Gerin Françoise Reginu Fra 31,0 32 32

3 Mora Hélène Ile D'or Fra 5,7 5 31

4De Luca Michèle Reginu Fra 16,5 17 26

5 Giraud Pascale Monpensier Fra 10,1 10 25

6 Meunier Laurence Chibreta Fra 6,3 6 22 Hommes classement brut série 1 1 Pinelli Francois Michel Reginu Fra 9,8 10 28

2 Upton Anthony Dinar Fra 12,1 13 27

3 Chaubon André Borgu Fra 9,8 10 27

4 Orabona Paul Reginu Fra 7,1 7 26

5 Suzzoni Thomas Reginu Fra 8,0 8 26

6Nieto Ferrandi Jean-Joseph Reginu Fra 10,1 10 23

7 Ghioni Thierry Giga Fra 7,6 8 23

8Rat Franck Casinca Fra 10,7 11 21

9 Rossini Cedric Giga Fra 8,6 9 20

10 Paulerena Ramuntcho Chiberta Fra 9,4 10 20

11 Cortiglia André Reginu Fra 14,6 16 20

12 Michelangeli Paul André Borgu Fra 7,2 7 18

13 Demongeot Pol Reginu Fra 18,1 20 17

14Barbolosi Jean-Baptiste Reginu Fra 11,4 12 17

15 Escande Gilles Golf Club Lyon Fra 10,4 11 16

16 Miller Francois Old Course Cannes Fra 18,3 20 9

17 Vincentelli Dan Reginu Fra 17,3 19 9

18 De Luca Bernard Reginu Fra 12,6 13 8

19 Borreguero Arnaud Reginu Fra 18,0 19 5

20 Mulot Gregory Reginu Fra 17,5 19 ABJ

21 Giraud Alain Montpensier Fra 15,0 16 ABJ Hommes Classement net série 1 1 UPTON Anthony DINARD FRA 12,1 13 39

2PINELLI Francois Michel REGINU FRA 9,8 10 38

3 DEMONGEOT Pol REGINU FRA 18,1 20 36

4CHAUBON André BORGO FRA 9,8 10 36

5 CORTIGLIA André REGINU FRA 14,6 16 34

6ORABONA Paul REGINU FRA 7,1 7 33

7 NIETO FERRANDI Jean-Joseph REGINU FRA 10,1 10 32

8SUZZONI Thomas REGINU FRA 8,0 8 32

9 GHIONE Thierry GIGA FRA 7,6 8 31

10RAT Franck CASINCA FRA 10,7 11 31

11 ROSSINI Cedric GIGA FRA 8,6 9 29

12PAULERENA Ramuntcho CHIBERTA FRA 9,4 10 29

13 BARBOLOSI Jean-Baptiste REGINU FRA 11,4 12 27

14ESCANDE Gilles GOLF CLUB LYON FRA 10,4 11 25

15 MICHELANGELI Paul André BORGO FRA 7,2 7 24

16VINCENTELLI Dan REGINU FRA 17,3 19 24

17 BORREGUERO Arnaud REGINU FRA 18,0 19 20

18 MILLER Francois OLD COURSE CANNES FRA 18,3 20 18

19 DE LUCA Bernard REGINU FRA 12,6 13 14

20 MULOT Gregory REGINU FRA 17,5 19 ABJ

21 GIRAUD Alain MONTPENSIER FRA 15,0 16 ABJ Hommes classement brut série 2 1 GIACOMI Paul Francois CASINCA FRA 20,8 20 22

2BORY Pierre REGINU FRA 24,4 24 17

3 BEE Bruno REGINU FRA 29,0 29 14

4NOBILI Jean Michel REGINU FRA 18,7 18 14

5 DEVEZE Marc REGINU FRA 26,2 26 11

6GERIN Christian REGINU FRA 25,6 26 11

7 PERSICO André REGINU FRA 27,0 27 11

8GALLOIS Philippe HARAS JARDY FRA 25,6 26 10

9 LEONI Anthony REGINU FRA 18,5 18 10 10MATTIONI Anthony REGINU FRA 21,4 21 9

11 LAJOIE Stephane REGINU FRA 27,5 28 5

12BASTIANI Jean-Charles REGINU FRA 18,8 18 ABJ Classement homme net série 2 1 BEE Bruno REGINU FRA 29,0 29 41

2GIACOMI Paul Francois CASINCA FRA 20,8 20 39

3 BORY Pierre REGINU FRA 24,4 24 38

4DEVEZE Marc REGINU FRA 26,2 26 33

5 PERSICO André REGINU FRA 27,0 27 31

6GERIN Christian REGINU FRA 25,6 26 31

7 NOBILI Jean Michel REGINU FRA 18,7 18 31

8GALLOIS Philippe HARAS JARDY FRA 25,6 26 28

9 LAJOIE Stephane REGINU FRA 27,5 28 24

10LEONI Anthony REGINU FRA 18,5 18 24

11 MATTIONI Anthony REGINU FRA 21,4 21 21

12BASTIANI Jean-Charles REGINU FRA 18,8 18 ABJ Classement Homme série 3 brut

1 DELBOSQ Jean-Pierre REUNION FRA 54 55 56

2PLANTEAU DUMAROUSSEM Eric PACA FRA 54 55 41

3 ALBERTINI Juliet REGINU FRA 39 40 19

4DEWULF Nadine REGINU FRA 54 55 AB Adultes dames 2 classement net 1 SUZINEAU Beatrice REGINU FRA 32,5 34 36

2BOUCHE Genevieve REGINU FRA 36,0 37 36

3 VALLEE Hélène REGINU FRA 29,7 31 33

4BRUNEAU Jacqueline REGINU FRA 34,0 35 30

5 VOILLARD Elisabeth PRUNEVELLE FRA 18,5 19 27

6CHAREYRE-MEJAN Christiane REGINU FRA 18,9 19 26

7 ANFRIANI Laure REGINU FRA 16,3 17 2 Classement net adultes messieurs 2 1 LEFORT Alain REGINU FRA 46 47 56

2

SUZINEAU Gérard REGINU FRA 32,5 33 33

3 PERROT Gaston REGINU FRA 20,0 20 33

4BRANCHET Daniel REGINU FRA 36,0 37 32

5 BOULANGER Serge REGINU FRA 17,7 17 32

6COCCOLONI Massimo BORGO FRA 26,0 26 32

7 MULOT Yves REGINU FRA 27,1 27 32

8TOCQUE Jean-Claude REGINU FRA 16,2 15 31

9 KHALDI Dominique REGINU FRA 25,2 25 30

10SUZINEAU Alain CSA DEFENSE ANG FRA 11,0 10 29

11 FAIVRET François REGINU FRA 31,5 32 29

12MANOVELLI Jean REGINU FRA 18,5 18 27

13 LEMAIRE Eric REGINU FRA 10,8 10 26

14SASSOON Philip MIRAMAS FRA 13,4 12 24

15 VOILLARD Michel PRUNEVELLE FRA 18,5 18 22

16BOURGET Patrick REGINU FRA 32,2 33 21

17 REYES David CASTRES FRA 19,2 19 19

18 DURMELAT Raymond CORRENCON FRA 24,0 24 18

19 OLEKSIAK Jean Pierre VOLCANS FRA 18,5 18 15 1er toutes catégories François-Michel Pinelli.

