La 23ème édition di A fiera di l'Amandulu in Aregnu les 3 et 4 août prochains

Rédigé par La rédaction le Mardi 23 Juillet 2019 à 15:12

Comme chaque année depuis 23 ans, A fiera di l'Amandulu se déroulera à Aregno (Haute Corse), les 3 & 4 août prochain. Cette 23ème édition vous promet de belles surprises, en effet ce sont près de 100 professionnels des métiers d'art, artisans et surtout producteurs qui vous donnent rendez-vous à ce carrefour du bon et du goût, devenu incontournable auprès des 20000 visiteurs habitués des lieux.

Au delà de son travail sur la filière amande corse, le foyer rural a à cœur de valoriser et promouvoir ce que la Corse possède de meilleur en terme de production locale.



