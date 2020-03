L'opérateur Anthea RH désormais agréé pour les conseils en évolution professionnelle sur la Corse

C'est bien connu, la reconversion n'est pas un long fleuve tranquille. L'opérateur d'orientation Anthea RH pourra désormais vous aiguillez dans toutes les démarches pour l'effectuer au mieux. Depuis le 1er janvier 2020, France compétence a délégué cette mission à l'opérateur qui s'occupera de toute la Corse.Ainsi, la structure offrira des conseils personnalisés dans l'instruction des projets professionnels. Les employés du secteur privé pourront désormais s'adresser gratuitement à cet opérateur pour des renseignements sur la reconversion, sur des formations pour évoluer dans l'entreprise, l'apprentissage pendant leur activité ou même les dispositifs démissionnaires. Gaëlle Derosas, conseillère chez Anthea RH raconte "Notre but est d'orienter le salarié du privé vers les organismes de l'Etat qui pourront au mieux réaliser les attentes de ce dernier. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un restaurant comme aide en cuisine peut avoir envie de passer un CAP pour être cuisinier et ainsi évoluer dans l'entreprise. Nous, nous l'aidons à trouver l'organisme de formation au cours de plusieurs rendez-vous."Le public pourra être accueilli dans les bureaux permanents de Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio et Ghisonaccia et dans des antennes qui s'adaptent à chacun sur Calvi, Ile Rousse, Aleria, Folelli, Ponte Leccia, Corte, Saint-Florent, Propriano, Sartene, Porticcio, Bonifacio et Sagone et Carghjese. Gaëlle Derosas, expliqueUn numéro vert pour se renseigner ou prendre rendez-vous a été mis en place. Il s'agit du 0805290210, vous pouvez également vous rendre sur les sites suivants : mon-cep.org ou en cliquant ici