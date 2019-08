L'exploit de l'homme volant Franky Zapata suivi à Calvi par son père et sa famille

Claude Zapata, est l'homme le plus heureux du monde et il le fait savoir. Son fils Franky Zapata, voulait être le premier homme à traverser debout la Manche.

Après un premier échec la semaine dernière, pas question pour cet ancien pilote de jet sky, plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe, de renoncer.

Ce flyboard, planche qui s'élève à plusieurs mètres de hauteur de la mer avec l'aide d'un tuyau relié à une turbine de jet-ski, il l'a pensé, il l'a conçu avec toute son équipe pour le commercialiser en 2011, avant de relever ce défi de traverser la Manche et de le réussir.

Souvenez vous, Franky Zapata, c'est cet homme qui a fait sensation le 14 juillet dernier lors du traditionnel défilé militaire en survolant les Champs Elysée sur sa machine.

Flyman était aussi le soir à Marseille où il a reçu la médaille d'honneur de la ville.





Au port de plaisance "Xavier Colonna" à Calvi, toute sa famille est là, à bord d'un bateau pour suivre en direct cette deuxième tentative.

Claude, le papa est confiant. "Mon fils n'est pas du genre à renoncer, cette traversée il veut la réussir. La semaine dernière, j'étais à ses côtés à Calais malheureusement il a échoué à cause notamment d'une mauvaise réception sur le bateau de ravitaillement qui l'a propulsé à la mer.

Toute la semaine, avec son équipe, à raison de 16 à 17 heures par jour, dans les ateliers de son usine, ils ont travaillé dur pour voir ce qui n'avait pas fonctionné et ils ont tout mis en oeuvre pour améliorer la machine. Franki a cette volonté d'aller au bout de lui-même. Je savais qu'il réussirait et qu'il ne lâcherait pas l'affaire tant qu'il ne réussisse pas" .

Et de poursuivre: " C'est ma belle-fille Krystel qui nous a tenu au courant minute par minute des préparatifs et du déroulement de la tentative. Il a mis 22 ou 23 minutes pour relier Sangatte dans le Pas-de-Calais à St Margarets Bay en Angleterre, soit 36 kilomètres environ. Le ravitaillement de sa machine en kérosène s'est effectué cette fois dans des meilleures conditions avec un bateau plus grand, positionné à mi-parcours, côté anglais, même si je sais que ça été pour lui le moment qu'il appréhendait le plus"..





Et de conclure: " Avec son fils Matt, 10 ans, qui est à mes côtés, nous avons réussi à l'avoir au téléphone un tout petit instant car il a été aussitôt accaparé par les médias nationaux et internationaux. J'espère que l'on pourra l'avoir un peu plus à nous dans le courant de la soirée".



Retraité du bâtiment, Claude Zapata est un habitué de Calvi. " Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que nous venons à Calvi pour les vacances. C'est l'occasion pour moi de saluer des gens que j'ai appris à connaître et que j'apprécie beaucoup, notamment Didier Bicchieray et toute l'équipe du Bar de la Tour".

Claude Zapata larguera les amarres d'ici une semaine mais entre temps temps, il compte bien profiter de ses vacances et savourer cet exploit du fiston dont il est pas peu fier.

Avant de nous quitter, le regard malicieux, Claude Zapata ajoute pour la fin:

" Franky est certainement très fier d'avoir réussi. Cet exploit va lui permettre de poursuivre son projet de faire voler des voitures un jour. Deux prototypes sont actuellement en cours de réalisation".