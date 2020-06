L'état de santé du blessé par balles de l'Ile-Rousse en nette amélioration

Ainsi que nous l'avons relaté dès le début de la matinée, un homme âgé d'une trentaine d'année, Nacer El Yacoubi a été victime dimanche de trois coups de feu.

Blessé à l'abdomen, à l'avant-bras et au fessier, la victime a été transportée par hélicoptère vers le Centre Hospitalier de Bastia.

On apprenait en fin de journée que l'état de santé de l'individu, défavorablement connu des services de gendarmerie, était en très nette amélioration et que ses jours n'étaient pas en danger.





Saisis de l'enquête par la Procureure de la République de Bastia, Caroline Tharot, les hommes de la Section de recherche de Bastia ont travaillé toute la nuit et ce lundi pour tenter d'en savoir plus sur les conditions dans lesquelles Nacer El Yacoubi a été blessé par arme à feu, avant de procéder à des perquisitions et d'entendre plusieurs personnes de l'entourage de la victime.





Selon plusieurs recoupements, les faits ne se seraient pas déroulés comme on pouvait le penser dans la rue mais bien dans un immeuble de l'avenue Paul-Doumer, à quelques mètres seulement des locaux de la Police Municipale, où la victime serait à priori logée par une connaissance.

Des traces de sang dans la cage d'escalier relevées par les Techniciens de l'Identification criminelle en attesteraient.





Ce qui est certain en tout cas c'est que la victime à réussi à se glisser jusqu'à l'extérieur avant de s'écrouler.

Aucun témoignage n'a pu, semble t-il, être recueilli mais des éléments intéressants pourraient mener les enquêteurs vers une piste.

Le passé tout récent de l'homme blessé va, notamment, être passé au crible.