L’essor des visas électroniques pour encourager le tourisme international

Les modalités





Les documents nécessaires sont généralement une simple photo d’identité et la photocopie du passeport. L’unique contrainte obligatoire concernant la photo est tout simplement le format jpeg exigé. Pour le reste il vous est possible de prendre la photo de chez vous à condition que celle-ci soit visible et respecte les critères obligatoires des photos d’identité (cheveux attachés, pas de sourire, pas de lunettes etc). En ce qui concerne la copie du passeport, elle doit être en format pdf et lisible. Si quoi que ce soit venait altérer la lisibilité de ce dernier cela pourrait aboutir à un refus.







Le paiement en ligne peut se faire avec plusieurs cartes bancaires et les délais peuvent varier en d’un pays à un autre. Toutefois, le temps d’attente de de livraison d’un visa électronique est d’être très court en comparaison avec l’ancienne procédure : 90% des demandes sont traitées dans la journée. Il est conseillé de faire sa demande en ligne tout de même en avance afin d’anticiper les éventuelles erreurs ou problèmes techniques qui pourraient allonger ce délai.







Les pays concernés





Tous les pays ne sont pas éligibles à cette nouvelle procédure simplifiée. Nous en citerons quelques-uns :



Vous pouvez faire une demande de formulaire ESTA en quelques clics seulement. L’ESTA pour les USA est l’abréviation de Electronic System for Travel Authorization et son délai est de 3 jours ouvrés. Une fois l’obtention, il est valide pendant 2 ans et vous permet de séjourner 90 jours consécutifs au maximum.

Si vous souhaitez aller au Nord du continent américain, vous pouvez demander l’ AVE pour le Canada (Autorisation de voyage électronique). L’AVE pour le Canada est valable jusqu’à 5 ans pour les voyages de 6 mois maximum.

Pour l’Inde, le E-Tourist Visa vous autorisé à séjourner pendant une durée maximum de 90 jours sur le territoire Indien. Si vos motivations sont professionnelles, vous pouvez demander le E-Business Visa qui vous permettra de rester en Inde pour une durée de 180 jours maximum. Si vous avez un visa Inde touristique vous n’avez plus besoin de le changer en visa médical en cas de problème de santé.

Le visa Laos est désormais disponible depuis le mois de juin 2019. En prenant modèle sur quelques voisins tels que le Myannmar, le Mékong et le Cambodge, le Laos soulage désormais les visiteurs des anciennes formalités administratives qui avaient anciennement lieu sur place. Le visa Laos s’obtient dans un délai d’une semaine environs et offre une période de validité de 30 jours sur place.





Les avantages





Le développement des visa électroniques offre de nombreux avantages parmi lesquels ressortent :