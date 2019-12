L'épisode méditerranéen affecte aussi la Corsica ferries

Ce vendredi Ajaccio-Toulon de 13 heures a été annulé.L'Ajaccio-Toulon de 21 heures a également été annulé.En revanche les rotations Porto Vecchio-Nice de 19 heures et le Bastia-Toulon retardé à 22 heures ont été maintenus,



Dans le sens continent-Corse seul le Toulon-Bastia de 21 heures a été maintenu.

Les liaisons Toulon-Ajaccio de 13 heures et de 21 heures ont été annulées. Annulée aussi la traversée Nice-Bastia de 21 heures







Ce samedi 21 Décembre les perturbations affecteront les liaisons

dans le sens Continent-Corse

Ainsi le Nice-Ile Rousse de 8 heures est annulé.

Annulés aussi le Toulon-Ajaccio de 9 heures, le Nice-Bastia de 14h30, le Nice-Porto Vecchio de 20 heures, le Toulon-Ajaccio de 21 heures. Annulé, le Toulon Bastia de 21 heures et, enfin, le Nice-Golfo Aranci de 20 heures.





Dans le sens Corse-Continent toutes les rotations de la journée à destination de Nice, Toulon et Savone ont été annulées.



Seules les rotations Ajaccio-Toulon à 16 heures et le Bastia-Piombino de 20 heures sont maintenues.



