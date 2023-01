L'école de Pietrosella se met au diapason avec le lancement d'un projet d'enseignement musical

Depuis la rentrée de janvier 2023 l'école de Pietrosella a entamé un programme d'apprentissage musical qui est destiné à tous les enfants scolarisés de la maternelle jusqu'au CM1/CM2. Ce projet d'apprentissage musical a été mis en place pour offrir aux enfants une nouvelle façon d'apprendre, de s'exprimer et de développer leur confiance en eux.



"La musique offre un moyen de communication à travers lequel les enfants peuvent s'exprimer, et elle peut également leur permettre de prendre confiance en eux." détaille la municipalité dans un communiqué. Le programme d'apprentissage musical est très varié et comprend des activités musicales telles que le chant, la percussion, le jeu d'instruments et la danse. Les enfants apprennent à interpréter des chansons, à composer des musiques et à jouer de différents instruments de musique.



Avec ce projet différents objectifs sont poursuivis : développer l’imaginaire, donner au

développement sensoriel un rôle primordial, favoriser la confiance en soi, prendre

conscience de son corps et favoriser l’épanouissement. Tour à tour chefs d’orchestre, chanteur, musicien les enfants multiplient les rôles et apprennent l’écoute, le travail de groupe, la communication non verbale, l’expression en public, la concentration, de nombreuses compétences utiles dans la vie scolaire et extra-scolaire, de manière ludique. Les différentes activités sont en effet conçues pour les aider à développer leurs aptitudes et à s'ouvrir à un monde de nouvelles possibilités.



Infos ++

Dans le détail, depuis janvier 2023 les élèves de maternelle toutes sections confondues pratiquent l’éveil musical à hauteur d’une séance d’une heure par semaine. Les élèves de la classe de CM1/CM2 pratiquent le chant 1 heure par semaine.

A la fin de chaque année scolaire un concert de restitution est organisé, orchestré

par les enfants, ouvert à tous.