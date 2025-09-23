CorseNetInfos
L’association Leanuccia Muco Corse remet un chèque de 15 000€ à l’association Grégory Lemarchal


La rédaction le Mardi 23 Septembre 2025 à 17:55

Grâce à l’organisation de son Festi’Muco à Eccica Suarella, le 18 juillet dernier, l’association a pu récolter 15 000 €, qu’elle a remis officiellement le 31 août à l’association Grégory Lemarchal, afin de soutenir la recherche et les familles touchées par la mucoviscidose.



Le 18 juillet, à Eccica Suarella l’association Leanuccia Muco Corse organisait Festi’Muco, un évènement festif et caritatif qui a pour but de se mobiliser contre la mucoviscidose. Sur scène Boston Georges, Gabí Music Live, i Voci di a Gravona, Danielle Indepen’Danse et Zail&Co, avec le soutien des photographes Éric Beber et Nicolas Malu, se sont succédés durant toute la soirée pour la plus grande joie des spectateurs. 
 
Grâce à la générosité du public, des bénévoles et des partenaires, la somme de 15 000 € a pu être collectée lors de cet évènement, avant d’être officiellement remise à l’association Grégory Lemarchal, le 31 août dernier. « Un geste immense, qui permettra de soutenir la recherche et d’apporter de l’aide aux familles touchées par la maladie », a salué cette dernière. 
 
 
Créée par Éric et Vanessa Poggi et leur petite Léa, atteinte de mucoviscidose, l’association Leanuccia Muco Corse œuvre depuis déjà plusieurs années du côté d’Eccica Suarella avec pour but de récolter des fonds et des dons pour lutter contre la mucoviscidose, de soutenir financièrement les familles vivant en Corse et d’aider activement la recherche contre cette maladie grave et rare. 
 
Après ce don important à l’association Gregory Lemarchal,  les membres de Leanuccia Muco Corse ont tenu à remercier l’ensemble la commune d’Eccica Suarella, la pharmacie du Prunelli, CORDIROM Relais d’Or Ajaccio, la boulangerie Benista Anna, I Panatteri di u Marcatu, la Protection civile, Carrefour Ajaccio, et le Comité Miss Corse, ainsi que tous les bénévoles et spectateurs venus partager cette soirée de solidarité.





