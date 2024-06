Bastia devient "Ville ambassadrice du don d'organes"

Anne-Charlotte Santelli, membre de l'association Grégory Lemarchal et du collectif Greffes+, est très engagée dans cette sensibilisation au don. Faire de Bastia une Ville ambassadrice du don d'organes est son idée. Etpour cause, il y a 12 ans, cette Bastiaise atteinte de mucoviscidose a été greffée des poumons. "La fonction de la Ville ambassadrice est d'amener du dialogue dans les familles, car on parle de la vie et pas de la mort", souligne Anne-Charlotte Santelli. En effet, peu de discussions intrafamiliales sur le don sont amorcées.





Lors d'un décès, la loi sur la bioéthique exige que l'équipe médicale doive consulter la famille sur la volonté du défunt, de donner ou non, ses organes et tissus, lorsque c'est possible. Plus de 80% de la population française et corse est favorable. La moitié des personnes ne l'ont jamais mentionné à leurs proches. Et dans le doute, lors d'un décès tragique, l'entourage s'oppose à un prélèvement dans un tiers des cas. Anne-Charlotte Santelli, rappelle l'importance d'étendre cette cause au grand public, car "une personne peut sauver sept vies".