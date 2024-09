A Eccica-Suarella près de 300 personnes pour les « Virades de l’Espoir »

Près de 200 marcheurs ont effectué les trois kilomètres prévus, et 75 traileurs étaient eux inscrits sur la course de 8,2 km mêlant route et sentiers, dont Charlotte, atteint de la maladie, et qui a tenu à faire la course : « Le message que je veux faire passer en disputant cette épreuve, c’est avant tout un message d’espoir. Montrer que nous aussi, grâce à la recherche et aux nouveaux traitements, nous pouvons vivre presque comme tout le monde. Grâce à tous ces dons, la médecine progresse chaque jour et permet d’améliorer le quotidien des patients ». Un trail chronométré mais dont les résultats sportifs importaient peu et paraissaient bien en second plan d’une journée marquée par la solidarité et la générosité de chacun.



Outre les inscriptions, une tombola était également organisée, ainsi qu’une boutique éphémère qui ont permis de récolter plusieurs milliers d’euros, qui seront directement envoyés à l’association nationale « Vaincre la Muscovidscidose » pour le plus grand plaisir de Luc-Vincent Rocchetti, Président de Forza Ghjuventù : « Cette journée solidaire est un succès pour tout le monde. Il faut savoir que les Virades de l’Espoir sont la principale source de dons pour l’association Vaincre la Mucoviscidose et nous sommes très heureux de participer à notre façon dans la lutte contre cette maladie ». Après les deux marches et la course, l’ensemble des participants, bénévoles, organisateurs, ont ensuite partagé un moment de convivialité,