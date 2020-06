L'association Espoir autisme Corse lance un dispositif d'emploi accompagné pour les personnes handicapées

- Les personnes atteintes de troubles neuro développementaux comme l'autisme, les troubles de l’attention, les troubles dys et les déficiences intellectuelles dont la volonté est de trouver un travail dans un milieu ordinaire. Il peuvent être âgés de 16 à 59 ans. Cela s’adresse surtout aux personnes qui n’ont pas de projets professionnels, qui ont du mal à obtenir un CDI ou encore qui n'arrivent pas à faire évoluer sa carrière à cause du handicap.- C'est un dispositif national novateur d'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous faisons ce qu'on appelle de la discrimination positive pour pousser les entreprises à embaucher des personnes handicapées. Cela passe également par la mention des aides financières allouées.- Deux psychologues du travail, un sur la Haute-Corse et un sur la Corse-du-Sud, réaliseront un bilan de compétences pour pouvoir trouver le métier le plus adapté. Nous faisons véritablement du cas par cas. Une fois le travail trouvé, notre but est d'aménager le poste mais aussi faciliter les démarches vers les employeurs, proposer des aménagements dans leurs locaux pour que le handicap ne soit plus un frein à l'emploi.- 20 en tout. 10 en Haute-Corse et 10 en Corse-du-Sud. Il sera possible de monter à 22 ou 23 personnes si besoin. Le DEA n'est pas forcément fait pour durer dans les temps donc nous pouvons prendre un peu plus de monde en charge. Quelle que soit le lieu nous nous déplaçons, cela ne concerne pas uniquement la région ajaccienne ou bastiaise.- La crise sanitaire nous a coupé dans notre lancée. D'ores et déjà nous avons plusieurs demandes qui sont traitées en ce moment. En Haute-Corse notre association est implantée depuis 2011, on commence à être bien connu donc nous avons eu quelques demandes. En Corse-du-Sud cela ne fait que deux ans donc les candidatures sont moins importantes. En 6 mois, ce dispositif devrait être complet.Pour toute personne souhaitant nous joindre elles peuvent le faire au 04 95 30 29 43