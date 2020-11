Troubles autistiques : la première maison spécialisée a ouvert en Corse

« Cela faisait des années que les familles demandaient cette structure » se réjouit Aurélia Zanni, chef de service de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Les Magnolias destinée aux personnes présentant des troubles autistiques. C’est la première maison spécialement dédiée à l’autisme qui ouvre ses portes en Corse.



Grande pièce de vie vitrée, cuisine équipée, chambres colorées avec leurs salles de bain, l’établissement a été pensé comme une véritable habitation, chaleureuse et contemporaine. Mais à y regarder de plus près, le moindre détail a été conçu pour s’adapter au public qui va l’habiter : mobilier modulable, sol mou phonique, codes couleur au sol pour se repérer… Rien n’a été laissé au hasard par la directrice de l’association Espoir Autisme Corse, Cathy Peretti, qui a chapeauté le projet, en collaboration étroite avec le centre de rééducation du Finosello.



En plus des pièces classiques, la maison possède une salle blanche et une salle sensorielle, spécialement aménagées, l’une pour le repos des sens, l’autre pour leur stimulation, deux activités complémentaires particulièrement importantes dans la prise en charge des personnes autistes.



D’ici dix jours, les premiers résidents intégreront la maison. Ils seront 7, sur les 12 places qu’offre la MAS. Une intégration progressive, deux personnes par deux personnes, au fil des semaines, « pour ne pas les brusquer ».

Les trois premiers mois seront consacrés à une évaluation puis un projet personnel sera défini avec chacun. « Le but est d’arriver à une certaine forme d’autonomie » explique le docteur Remy François, directeur du centre de rééducation du Finosello, à laquelle la MAS est intégrée. Grâce à cette mutualisation, les résidents pourront bénéficier des personnels et installations du centre de rééducation, en plus de leur équipe dédiée, composée d’une vingtaine de professionnels formés par Espoir Autisme Corse : aides médico-psychologiques, éducateurs spécialisés, infirmiers, neuropsychiatre ou assistante sociale.



Une formation nécessaire car ce sont les troubles les plus lourds qui seront pris en charge au sein de l’établissement. Mais heureusement, selon le docteur Remy François, la recherche a beaucoup progressé : « Cela ne fait que 15, 20 ans que l’on a découvert toute la complexité de l’autisme. Historiquement, dans les décennies précédentes, il y avait une mauvaise prise en charge de ces personnes du fait du mauvais diagnostic » précise t-il, « aujourd’hui, les choses ont beaucoup évolué ».

Et l’ouverture de cette maison en Corse en est la preuve.