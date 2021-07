Bastia : désespérée par le manque de solutions scolaires pour son enfant autiste

Chaque année, les parents d’enfants autistes doivent défendre leur dossier devant une commission de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec l’absence de certitude que leur enfant sera scolarisé dans une structure spécialisée. Pour le passage de sa fille en classe de CP, Marine Espineta, ne dispose d’aucune garantie : « nous avons demandé une orientation en Institut Médico-Educatif (IME) mais il est saturé. Nous avons également fait la demande pour qu’elle intègre l’Unité d’Enseignement Elémentaire en Autisme qui ouvre en septembre à Biguglia mais là aussi, elle n’a pas encore été acceptée. Que devons-nous faire ? » Poussée par la peur de n’avoir aucune solution pour sa fille, elle craint de devoir quitter son emploi pour faire l’école à la maison. Une tâche difficile notamment quand l’enfant a besoin d’un accompagnement spécifique.



Deux autres solutions existent. La première, l’enfant devra suivre un cursus normal, « inadapté pour elle et les autres enfants » pour sa maman, ou l’entrée dans une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Cependant, selon Marine Espineta, « la MDPH juge que ma fille n’est pas assez autonome pour entrer en classe ULIS ».



Sans solution, les parents qui ont changé de vie pour pouvoir scolariser leur fille à Bastia, désespèrent. « Qu’on me propose quelque chose ! La rentrée est dans quelques mois et je ne sais toujours pas où sera scolarisée ma fille. Je demande au moins une entrée en classe ULIS avec une AVSI (Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle) ».