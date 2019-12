Inclusion des enfants autistes à l'école Charpak de Bastia : Christian Mendivé répond à la détresse des parents et éducateurs

- Je suis surpris par le mouvement. Je comprends que cela soit difficile tous les jours pour les parents. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés. Le dialogue entre les enseignants de classes ordinaires et les éducateurs a été un temps rompu pour des raisons diverses, mais la collaboration va reprendre. Je comprends la frustration des éducateurs qui pensent que cela ne va pas assez vite ou assez loin.- C'est faux. J'ai discuté avec les professeurs de classes ordinaires et ils sont très soucieux de l'intégration. L'inclusion est une réalité, les professeurs sont formés et en faveur de l'inclusion. Il y a eu beaucoup de contrevérités lors de cette manifestation. Notre objectif premier c'est que les élèves en fin de scolarité soient prêts à intégrer une classe ordinaire.- Il y a des temps d'inclusion mais c'est vrai qu'il y en a moins que l'année dernière. L'an passé nous avons eu aussi des problèmes car il y a eu une période où le professeur spécialisé (formée pour l'inclusion) était absent et par manque de professeurs spécialisés nous n'avions pas pu le remplacer. Mais les élèves ont toujours eu cours. Pour ce qui est de l'inclusion, les professeurs de classes ordinaires sont obligés d'accepter les élèves autistes mais il faut qu'ils soient prévenus avant.- Nous nous sommes rendu compte que ce qui manquait vraiment : c'était la communication entre les les enseignants de classes ordinaires et les éducateurs. J'ai donc décidé de mettre en place une réunion de synthèse tous les lundis en présence d'un formateur délégué qui supervisera le travail de préparation à l'intégration. Lors de cette concertation hebdomadaire, les professeurs et éducateurs effectueront un suivi des élèves, ils pourront soulever les malentendus.De plus, j'ai recruté en septembre un professeur spécialisé qui aidera les enseignants de classes ordinaires à inclure les élèves. Tous les enfants de l'unité d'enseignement maternelle devraient être intégrés rapidement.