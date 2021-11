L'alimentation et l'environnement au cœur du programme des 5èmes du collège de Calvi

" C'est un projet dédié aux classes de cinquième, sur l’alimentation et l’environnement" explique le professeur.

"Au cours de 10 séances qui s'étaleront sur l'année, les élèves se familiariseront avec leur alimentation afin d’éveiller leur curiosité et leur conscience sur cette thématique" précise Alicia Barbarin, animatrice pour A Rinnascita CPIE.

Durant la première heure, parmi plusieurs images, les élèves ont notamment choisi celle qui représentaient le mieux pour eux l'alimentation et le bien-être. "Après, ils ont dû argumenter leur choix, ce qui a permis de définir 3 axes : la santé, le plaisir et la convivialité. Un travail qui a débouché sur un débat sur l'évolution de la perception de l'alimentation des années 70 à aujourd'hui", précise Marie-Laure Guidoni.





Un projet subventionné par la Draf pour l’alimentation. Pour le volet développement durable, les classes participent aux "trophées du développement durable de la collectivité de Corse. "Nous allons au cours de l'année, créer un jardin potager, qui rentre également dans le projet, afin que les enfants suivent leurs aliments, des débuts jusqu'à l'assiette, et surtout en respectant les saisons" .

Mais à l'adolescence, le rapport avec la nourriture peut être légèrement contrarié.

" En ayant discuté avec les élèves il en est ressorti qu'ils ont, d'une manière générale, une alimentation assez homogène. Le seul bémol que l'on pourrait soulever est que la plupart ne prennent pas de petit-déjeuner avant de partir pour le collège " affirme Alicia Barbarin.

Lors d'une prochaine session, une psychologue viendra les informer sur deux problèmes qui peuvent débuter à l'adolescence, l'anorexie et la boulimie.

" C'est généralement à l'adolescence que les problèmes sur le poids apparaissent" confie Marie-Laure Guidoni.

Et, en fin d'année, afin de sensibiliser à leur tour d'autres élèves, ils auront en charge d'animer des ateliers dédiés aux futurs 6èmes, lors de la journée de la visite au collège des CM2.

*La labellisation « E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de Développement Durable) a été développée par le ministère chargé de l’éducation nationale pour reconnaître et encourager les écoles et établissements scolaires qui s’engagent dans une démarche globale de développement durable.

Cette démarche participe à l’éducation au développement durable, en faisant de l’établissement un lieu d’apprentissage global du développement durable.

