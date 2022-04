L'actualité corse de la semaine en 7 clics

​ Le vent, la neige, le froid : les éléments météo se sont ligués depuis ce 1er avril pour gâcher un printemps que l'on avait célébré trop vite en Corse et ailleurs. Des pointes de Libecciu à 187 km/h sur Cagnanu, de la neige à basse et moyenne altitude - et on nous dit que ce n'est pas fini - la région Corse n'a pas été épargnée par cette offensive hivernale que l'on n'attendait plus mais que l'on espère ultime avant le retour définitif des beaux jours.

Quelques images de cet épisode que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir.