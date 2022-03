"La Corse va être indépendante": les dernières images d’Yvan Colonna deux mois avant sa mort

La rédaction le Jeudi 31 Mars 2022 à 10:43

En janvier dernier, deux mois avant sa mort, Yvan Colonna a été filmé dans la cour de la prison d'Arles, où il était détenu depuis 19 ans. La vidéo inédite a été dévoilée ce jeudi 31 mars par BFMTV et RMC.

Sur ces images on y voit le militant nationaliste, le visage marqué par le temps, évoquer l'avenir de la Corse et son indépendance. Interrogé par un codétenu basque sur l'afflux de Français qui chaque année s'installent en Corse Yvan Colonna répond : "Il paraît qu'il y en a 4 000 par an maintenant. Déjà là, il y a eu 30 000 ou 35 000 depuis 20 ans. Petit à petit on disparaît... On est dilués. La dilution du peuple corse avec les Français qui arrivent."

Confiant, Yvan Colonna estime que le peuple corse réagira "On va se réveiller, t'inquiète pas. Moi j'ai confiance. La Corse va être indépendante".