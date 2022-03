L'hôpital de Castelluccio visé par une cyberattaque

A cause du virus, et pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge, l’établissement a été contraint depuis lundi de suspendre les activités de radiothérapie et d’oncologie pour lesquelles les systèmes d’information ont un rôle primordial (dosages, ciblage…).

L’ensemble des acteurs finalise ce mardi 29 mars la mise en place d’une organisation permettant d’assurer la continuité des soins urgents des patients qui ont été individuellement prévenus.



La continuité des prises en charge est assurée pour les autres activités (psychiatrie et soins de suite et réadaptation).



Des actions de limitation de la propagation du virus ont été immédiatement mises en œuvre par les équipes du centre hospitalier et ses partenaires : les accès au système d’information et à internet ont été coupés. Tous les postes de travail ont été déconnectés. Une cellule de crise en lien avec l’Agence Régionale de Santé a été mise en place et tout est mis en œuvre pour rétablir un fonctionnement normal et sécurisé des activités dans les meilleurs délais.



Dans un communique la direction de l’hôpital de Castelluccio et l’ARS remercient les professionnels de l’établissement et les établissements partenaires pour leur réactivité et leur capacité d’adaptation : "leur mobilisation permet de maintenir une prise en charge de qualité pour les patients et d’éviter toute rupture de prise en charge des urgences."