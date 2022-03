Femu a Corsica : "Il faut élargir la mobilisation populaire à toute la société corse"

Di pettu à sta francia assassina è in memoria di u patriottu ch’ellu era Yvan, truvemu ci tutti insemi dumenica pà a manifestazione in Aiacciu à 2 ore di u dopu meziornu. Vi ringraziu à tutti… Stéphane Colonna

Poursuivre la mobilisation ? Sous quelle forme ? S’emparer de la rue est-il la meilleure manière de faire valoir les arguments populaires ?Autant de questions auxquelles devront répondre les différentes composantes du collectif réuni ce 30 mars. « La mobilisation doit clairement continuer », assume le secrétaire national de Femu a Corsica, François Martinetti. Pour autant, l’enjeu sera ce soir de définir sous quelles modalités. « Nous suivrons le collectif et si de nouvelles mobilisations sont envisagées, alors nous irons. Femu ne quitte pas la rue », précise François Martinetti, gardant à l’esprit les violences qui ont émaillé les deux manifestations de Corte, le 6 mars, et de Bastia, le 13 mars. Une grande manifestation pourrait se tenir à Ajaccio ce dimanche 3 avril, à l’appel de Stéphane Colonna, le frère d’Yvan Colonna.« Nous voulons à tout prix éviter un drame », explique François Martinetti. Pour ce dernier, la priorité est « de transformer ce cycle de mobilisations populaires en une véritable victoire politique majeure ». Et pour cela, Femu a Corsica compte bien « faire converger les forces nationalistes et élargir la mobilisation à toute la société corse, non nationalistes compris ». Le rassemblement sous une même bannière condition sine qua non pour réussir le processus de négociation avec l’Etat initié par la venue du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin en Corse à la mi-mars ? « On ne peut pas se cantonner qu’à des logiques de partis politiques », pose Livia Ceccaldi Volpei. Transcender les courants et les tumultes du jeu politique pour faire bloc ? L’appel est lancé et pour François Martinetti, « c’est le seul moyen d’avoir un rapport de force politique et institutionnel avec l’État ».