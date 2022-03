Furiani et Aspretto : incidents devant les casernes des CRS

A l’origine de ces rassemblements une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on entend les CRS chanter la Marseillaise alors que l’enterrement d’Yvan Colonna avait lieu à Cargese.

Même si pour le moment ces images n’ont pas été authentifiées et donc on ne sait pas si elles ont été tournées vendredi 25 mars à 15 heures, militants et élus nationalistes ont condamné le film et l’attitude des CRS.