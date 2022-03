L'actualité corse de la semaine en 7 clics

Alors que la guerre fait rage en Ukraine suite à l'invasion militaire de la Russie, les Corses, sensibles à la situation chaotique, se mobilisent pour le peuple Ukrainien en apportant des biens de première nécessité. Les prémices de cette mobilisation ont commencé dimanche dernier Place Saint-Nicolas à Bastia avec un rassemblement d'une centaine de personnes. Réunies autour de la communauté Ukrainienne, les communautés Russes et Corses sont venus apporter leur soutien.L'initiative mis en place par le collectif "La Corse Solidaire du Peuple Ukrainien" dont les deux membres fondateurs sont Mariya Lytvyna Stefani et Julien Morganti, s'est poursuivi lundi avec une collecte humanitaire. Relayée uniquement via les réseaux sociaux et le bouche à oreille, le point de collecte, un local mis à disposition gracieusement par un commerçant de la rue Napoléon, s'est vite rempli. L'émotion était palpable.