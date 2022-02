Bastia se mobilise pour le peuple ukrainien

Les prémices de cette mobilisation ont commencé ce dimanche Place Saint-Nicolas à Bastia avec un rassemblement d'une centaine de personnes. Réunies autour de la communauté Ukrainienne, les communautés Russes et Corses sont venus apporter leur soutien. L'initiative mis en place par le collectif "La Corse Solidaire du Peuple Ukrainien" s'est poursuivi ce lundi avec une collecte humanitaire. Relayée uniquement via les réseaux sociaux et le bouche à oreille, le point de collecte, un local mis à disposition gracieusement par un commerçant de la rue Napoléon, s'est vite rempli. L'émotion est palpable. Solidaires, les Bastiais ont répondu à l'appel et les sacs s'amoncellent.

Installée depuis une vingtaine d'années en Corse, Mariya Lytvyna Stefani, inquiète pour sa famille vivant en Ukraine, mais aussi pour ses compatriotes, se démène, soutenue par Julien Morganti, pour organiser des convois de denrées alimentaires et de vêtements. Des associations, des anonymes se massent autour de Mariya Lytvyna Stefani, pour connaître les besoins matériels, logistiques et humains nécessaires.

Entre angoisse et combattivité, Mariya Lytvyna Stefani a pris quelques instants de son précieux temps pour se livrer.

- Portée par la communauté Ukrainienne implantée en Corse, cette initiative émane simplement du fait que j'ai toute ma famille et des amis en Ukraine. Nous avons choisi de vivre dans des pays différents. Mais je ne peux pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon pays d'origine. Je veux faire le maximum pour que les gens puissent retrouver une vie normale. En quelques jours, leur quotidien a été chamboulé et détruit, ce n'est pas possible de rester les bras croisés. On se doit d'être solidaires et de leur apporter de l'aide pour qu'ils puissent se nourrir, se vêtir, se soigner.

- Je suis submergée positivement par l'engouement des Bastiais. Je trouve cela incroyable. J'en suis émue et cela me procure une parenthèse de bonheur dans ce quotidien morose, puisque ces derniers jours sont rythmés par les nouvelles de mes interlocuteurs sur place. Je suis agréablement surprise de l'ampleur que cet événement suscite. Je n'ai lancé qu'un appel via mes réseaux sociaux qui ont ensuite été repartagés par de nombreuses personnes dont Julien Morganti. Notre prise de contact après son meeting s'est faite spontanément. Nous avons été réactifs et collaborés à la création du collectif "La Corse Solidaire du Peuple Ukrainien" afin que toute cette logistique puisse se mettre en place.

- Demain, mardi, nous vous donnons rendez-vous au théâtre de Bastia de 10 à 15 heures. Comme constaté, je pense que nous allons mettre en place d'autres lieux de collecte à Bastia et dans les communes environnantes. La mobilisation prend une telle ampleur que les sollicitations affluent de toute la Corse. Nous avons un Major de la Légion Française qui nous aide à la logistique des containers, l'Association des Femmes Battues de Corse va mettre des locaux à notre disposition, la Croix Rouge vient de nous apporter des denrées et des médicaments. Les informations seront communiquées quand elles seront formelles via nos réseaux sociaux. Avec ce collectif, nous avons pour but de pérenniser nos actions et mettre en place une entité qui sera habilitée à recevoir de manière permanente des dons matériels et financiers. Et surtout pour s’assurer que ce qui est collecté arrive à destination et aux bonnes personnesPour connaître les prochaines actions du collectif "La Corse Solidaire du Peuple Ukrainien", suivez les réseaux sociaux suivants :