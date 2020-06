L'Inhumation de Guy Bedos au cimetière de Lumio

(Jean-Paul-Lottier) le Lundi 8 Juin 2020 à 15:04

L'inhumation de l'humoriste Guy Bedos décédé le 28 mai dernier à l'âge de 85 ans a lieu actuellement même au cimetière Saint-Pierre, Saint-Paul de Lumio, en présence de la famille et de nombreux proches. Les dernières volontés de l'humoriste qui souhaitait reposer à Lumio et que ses obsèques ne soient pas un moment de tristesse mais de fête ont été exaucés. De nombreux artistes comme Patrizia Poli, Tao By, IzÏa et autres se sont produits dans le cimetière entouré d'un service d'ordre discret de la Gendarmerie et en présence de Florent Farge, sous-préfet de Calvi. Plus d'infos à venir

