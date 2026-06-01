L’Église de Corse lance un appel aux dons pour former les prêtres de demain

La rédaction le Dimanche 21 Juin 2026 à 10:30

Afin de contribuer au financement de la formation des séminaristes corses actuellement en cursus à Aix-en-Provence et à Rome, l'Église de Corse a lancé une campagne d'appel aux dons durant tout le mois de juin. Une collecte destinée à soutenir ceux qui se préparent à devenir les futurs prêtres de l'île.