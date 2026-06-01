L’Église de Corse lance un appel aux dons pour former les prêtres de demain

(Photo : Paule Santoni)
« Donnons du sens à nos vacances : soutenons les séminaristes corses et préparons ensemble l’avenir de l’Église de Corse ». C’est l’appel lancé à la générosité des fidèles par l’Église de Corse qui met en place durant tout le mois de juin une campagne de dons afin de soutenir les séminaristes actuellement engagés dans leur parcours vers le sacerdoce.
Le diocèse rappelle en effet que plusieurs jeunes Corses poursuivent aujourd'hui leur formation entre Aix-en-Provence et Rome avant d'être appelés à exercer leur ministère au sein des paroisses de l'île. « Ces jeunes hommes se préparent à devenir les prêtres de demain. Demain, ils accompagneront les familles, les jeunes, les personnes âgées, les malades, les villages et les paroisses de notre île », souligne l'Église de Corse, qui voit dans leur engagement « une espérance pour l'avenir de l'Église de Corse et pour la vie spirituelle de notre territoire ».
Le diocèse met toutefois en avant le coût que représente cette formation. « Former un séminariste représente environ 30 000 euros par an, pendant près de sept années », précise-t-il. Une somme qui couvre les frais de formation et d'études, mais aussi le logement, la vie quotidienne et les déplacements nécessaires au cursus.
L'Église de Corse insiste par ailleurs sur le fait que ce financement repose essentiellement sur les dons. « Contrairement à ce que l'on pourrait parfois imaginer, l'Église de Corse ne reçoit pas de subvention de l'État ni du Vatican pour financer la formation de ses futurs prêtres. Comme chaque diocèse, elle dépend avant tout de la générosité des fidèles, des donateurs et de toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir sa mission », indique le diocèse en remerciant les personnes qui ont déjà contribué au financement des vocations en 2025. « Leur générosité précieuse permet de poursuivre cette mission avec confiance et responsabilité », souligne-t-il.
L'Église rappelle enfin que les dons ouvrent droit à des avantages fiscaux. Pour les particuliers, la réduction d'impôt sur le revenu s'élève à 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les entreprises peuvent également participer à cette campagne dans le cadre du mécénat et bénéficier d'une réduction fiscale de 60 % du montant du don, conformément à la législation en vigueur.
« À l’approche de l’été, cette campagne du mois de juin invite chacun à donner du sens à ses vacances en posant un geste de solidarité pour les vocations », insiste encore l’Église avant de conclure : « Soutenir les séminaristes corses, c’est préparer l’avenir de nos paroisses. C’est permettre à l’Église de Corse de continuer à être présente auprès des familles, dans les moments de joie comme dans les épreuves, et de poursuivre sa mission au service de tous ».
Pour faire un don : https://don.corse.catholique.fr/seminaristes/~mon-don
Le diocèse rappelle en effet que plusieurs jeunes Corses poursuivent aujourd'hui leur formation entre Aix-en-Provence et Rome avant d'être appelés à exercer leur ministère au sein des paroisses de l'île. « Ces jeunes hommes se préparent à devenir les prêtres de demain. Demain, ils accompagneront les familles, les jeunes, les personnes âgées, les malades, les villages et les paroisses de notre île », souligne l'Église de Corse, qui voit dans leur engagement « une espérance pour l'avenir de l'Église de Corse et pour la vie spirituelle de notre territoire ».
Le diocèse met toutefois en avant le coût que représente cette formation. « Former un séminariste représente environ 30 000 euros par an, pendant près de sept années », précise-t-il. Une somme qui couvre les frais de formation et d'études, mais aussi le logement, la vie quotidienne et les déplacements nécessaires au cursus.
L'Église de Corse insiste par ailleurs sur le fait que ce financement repose essentiellement sur les dons. « Contrairement à ce que l'on pourrait parfois imaginer, l'Église de Corse ne reçoit pas de subvention de l'État ni du Vatican pour financer la formation de ses futurs prêtres. Comme chaque diocèse, elle dépend avant tout de la générosité des fidèles, des donateurs et de toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir sa mission », indique le diocèse en remerciant les personnes qui ont déjà contribué au financement des vocations en 2025. « Leur générosité précieuse permet de poursuivre cette mission avec confiance et responsabilité », souligne-t-il.
L'Église rappelle enfin que les dons ouvrent droit à des avantages fiscaux. Pour les particuliers, la réduction d'impôt sur le revenu s'élève à 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les entreprises peuvent également participer à cette campagne dans le cadre du mécénat et bénéficier d'une réduction fiscale de 60 % du montant du don, conformément à la législation en vigueur.
« À l’approche de l’été, cette campagne du mois de juin invite chacun à donner du sens à ses vacances en posant un geste de solidarité pour les vocations », insiste encore l’Église avant de conclure : « Soutenir les séminaristes corses, c’est préparer l’avenir de nos paroisses. C’est permettre à l’Église de Corse de continuer à être présente auprès des familles, dans les moments de joie comme dans les épreuves, et de poursuivre sa mission au service de tous ».
Pour faire un don : https://don.corse.catholique.fr/seminaristes/~mon-don
-
Gymnastique - À Porto-Vecchio, la Corse et la Martinique se retrouvent pour la Coupe des Îles
-
U tempu in Corsica
-
Michel Castellani : « Il est difficile de prétendre que je n’ai pas le souci de défendre nos intérêts fondamentaux »
-
ADAPEI 2A : près d'une centaine de personnes rassemblées au Licettu pour faire entendre la voix des non-grévistes
-
À Ajaccio, la tour de la Parata retrouve son éclat