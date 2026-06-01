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70 ans d'engagement : l'Association Familiale du Fium'Altu, pilier social d'un territoire


Matteo Lanfranchi le Dimanche 21 Juin 2026 à 09:30

Née en mars 1956 à Folelli, l'Association Familiale du Fium'Altu a fêté ce vendredi ses 70 ans d'existence. Ce qui a démarré comme une initiative citoyenne de proximité est devenu aujourd'hui un acteur social incontournable du territoire, avec 19 salariés, 35 bénévoles, un budget de 750 000 euros et 812 familles adhérentes.



70 ans d'engagement : l'Association Familiale du Fium'Altu, pilier social d'un territoire

Au départ, tout est parti d'une idée simple. En mars 1956, des résidents de Folelli veulent créer un lieu citoyen où chacun pourrait s'exprimer et développer des projets. Un projet " par des habitants pour les habitants", résume Maryline Richard, directrice de l'association familiale Fium'Altu depuis 2024. Sept décennies plus tard, l'association a bien changé de dimension. L'agrément centre social obtenu dès 1963, le développement des actions en direction des enfants, puis l'arrivée du numérique dans les années 90 ont transformé la structure. "On est plus dans une entreprise d'économie sociale et solidaire qu'une toute petite association née en 1956", reconnaît Maryline Richard.


Un centre social qui rayonne bien au-delà de Folelli

L'association propose aujourd'hui une palette de services qui couvre pratiquement tous les âges de la vie. Pour les adultes, le centre social accueille des activités sportives et de bien-être (gym santé, yoga, danse, pilates, randonnées, sophrologie), des ateliers linguistiques pour les primo-arrivants, des cours de corse et d'anglais, ou encore des ateliers théâtre. Des permanences d'assistants sociaux et d'infirmières de la Collectivité de Corse y sont également organisées. Pour les familles avec de jeunes enfants, "U Nidu di Casinca", lieu d'accueil parents-enfants ouvert en novembre dernier, permet aux parents d'enfants de moins de 6 ans d'échanger et de bénéficier d'ateliers de parentalité. Les enfants et adolescents disposent quant à eux d'accueils périscolaires, d'un centre aéré pour les 4-12 ans pendant les vacances, d'un centre de loisirs pour les 12-17 ans et d'un accueil jeunes pour les 14-20 ans. En 2025, ce sont 769 enfants et adolescents qui ont été accueillis dans ces structures, pour un total de 5 507 contacts enregistrés au seul centre social.

Labellisée Point Info Famille, l'association est également le point de contact officiel des nouvelles familles arrivant sur la commune, les accompagnant dans leurs démarches administratives, les inscriptions scolaires ou les mises en relation avec des services sociaux. Son rayonnement dépasse largement les frontières de Penta-di-Casinca : parmi ses 812 adhérents, on compte des habitants de Castellare, Venzolasca, Vescovato, Lucciana, Borgo et bien d'autres communes de la Casinca-Castagniccia et de la Costa Verde.


Un retour aux sources pour sa directrice

Pour Maryline Richard, diriger cette association est presque un chemin du retour. Elle y avait travaillé de 2009 à 2015 comme médiatrice numérique, avant de partir ouvrir un FabLab à Ajaccio tout en restant bénévole secrétaire jusqu'en 2023. En 2024, quand le poste de directrice s'est ouvert, elle a quitté la fonction publique pour revenir au social. "Quand je vois depuis toutes ces années le nombre de personnes qui viennent à la Croix-Rouge, juste en face, pour des bons alimentaires ou chercher des habits, je me dis qu'on a toute notre place et qu'on a encore beaucoup de travail à faire ", sourit-elle.

L'association est soutenue par de nombreux partenaires et financeurs : la CAF de Haute-Corse représente le premier financeur avec 41% du budget, suivie de la Commune de Penta-di-Casinca, de l'État et de la Région à hauteur de 11 et 9%, et de la MSA à 8%. Elle bénéficie également du soutien de la Carsat, du FONJEP, de Guid'Asso et du réseau Dà Locu.





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