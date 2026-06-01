70 ans d'engagement : l'Association Familiale du Fium'Altu, pilier social d'un territoire

L'association propose aujourd'hui une palette de services qui couvre pratiquement tous les âges de la vie. Pour les adultes, le centre social accueille des activités sportives et de bien-être (gym santé, yoga, danse, pilates, randonnées, sophrologie), des ateliers linguistiques pour les primo-arrivants, des cours de corse et d'anglais, ou encore des ateliers théâtre. Des permanences d'assistants sociaux et d'infirmières de la Collectivité de Corse y sont également organisées. Pour les familles avec de jeunes enfants, "U Nidu di Casinca", lieu d'accueil parents-enfants ouvert en novembre dernier, permet aux parents d'enfants de moins de 6 ans d'échanger et de bénéficier d'ateliers de parentalité. Les enfants et adolescents disposent quant à eux d'accueils périscolaires, d'un centre aéré pour les 4-12 ans pendant les vacances, d'un centre de loisirs pour les 12-17 ans et d'un accueil jeunes pour les 14-20 ans. En 2025, ce sont 769 enfants et adolescents qui ont été accueillis dans ces structures, pour un total de 5 507 contacts enregistrés au seul centre social.



Labellisée Point Info Famille, l'association est également le point de contact officiel des nouvelles familles arrivant sur la commune, les accompagnant dans leurs démarches administratives, les inscriptions scolaires ou les mises en relation avec des services sociaux. Son rayonnement dépasse largement les frontières de Penta-di-Casinca : parmi ses 812 adhérents, on compte des habitants de Castellare, Venzolasca, Vescovato, Lucciana, Borgo et bien d'autres communes de la Casinca-Castagniccia et de la Costa Verde.

