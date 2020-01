Kick boxing : Alex Vasta (KBC Lucciana) vainqueur par KO !

Environ 600 personnes donc au premier coup de gong du combat (Classe B, - 71 kg) opposant Mathieu Mula du Corsica Muay Thaï Ajaccio à l’Arlésien Brahim Ballovk. Ce dernier dominait son adversaire et l’arbitre arrêtait le combat peu avant le terme du 3ème et dernier round.

Dans le 2ème combat Soufiane El Moussaoui du TBK Fiumorbu, dominait aussi largement aux points son adversaire Ignace Nathan du TCF Bondy.



Belle affiche pour le 3ème combat puisqu’il opposait l’ajaccien Stéphane Genta (Ajaccio KB), champion de France junior de Muay thaï, au bastiais Hugo Boigeol (KTP Scola), champion de France junior de pancrace. Au terme de 3 rounds très disputés par les deux jeunes insulaires, le Bastiais était donné vainqueur (décision partagée des juges). Juste avant l’entracte, c’était au tour du «régional de l’étape», AlexVasta (KBC Lucciana), de se produire devant son public. Face à lui le florentin Elios Haruni.

Malgré sa bonne volonté, l’italien ne pouvait résister à la puissance du corse qui remportait le combat par KO au 3ème round. Les pro s’emparaient ensuite du ring pour la 2ème partie de ce gala.





Le combat entre le romain Daniele Ghecioiu et le parisien Victor Bas était certes un plus technique mais le rythme beaucoup plus lent que chez les amateurs. Au terme d’un match finalement assez peu disputé, Victor Bas recevait le trophée du vainqueur. Italie/France était encore à l’affiche du 6ème combat. Au terme des 3 rounds de 3 minutes, Michèle Penacchietti (Grifa Gym Monte Catini) remportait assez logiquement la joute aux points face au francilien Christian Lelièvre. Des poids lourds pour clôturer le gala avec sur le ring deux jolis «bébés» de 98 kg : Billel Gazout (ASKB Marseille) contre Rachid Metlouti (Paris). Le Parisien démarrait assez fort mais le Marseillais résistait bien et au fil des rounds prenait le dessus sur son adversaire, d’ailleurs compté au 3ème round. A l’unanimité des juges, Billel Gazout était déclaré vainqueur. Un … coup de chapeau aux organisateurs pour cette belle rencontre de boxe pieds/poings… On attend déjà la 10ème édition avec impatience en janvier 2021.





Fiche technique Gala KBC Lucciana Cosec Mathieu Nucci à Lucciana

Environ 600 spectateurs

Table de marque : Superviseur : Jean-Pierre Delogu Arbitres : Gilles Rey – Nicolas Zuccali – Laurent Giganti – Jug – Toni Poli Médecin : Jean-Valère Geronimi

Combats amateurs - Kick boxing classe B (-71 kg) en 3 rounds de 2 minutes Brahim Ballovk (AAK Arles – entraîneur N.Benkedadra) bat Mathieu Mula (CMT Ajaccio entraîneur C. Frumoltz) par arrêt de l’arbitre (N.Zuccali) au 3ème round

- Kick boxing classe B ( -81 kg) en 3x2 Soufiane El Moussaoui (TBK Fiumorbu – entraîneur P.Tinelli) bat Ignace Nathan (Team Chris Fight Bondy – entraîneur S. Amedani) aux points.

- K1 Juniors (-75kg) en 3x2 Hugo Boigeol (KTP Scola – entraîneur F.Boigeol) bat (décision partagée) Stéphane Genta (Aiacciu KB – entraîneur P.Sana) aux points

- K1 classe B (-67 kg) en 3x2 Alex Vasta (KBC Lucciana – entraîneur R.Santoni/S.Marchini) bat Elios Haruni (Florence – entraîneur M.Maida) par KO au 3ème round.





Combats Pro - K1 (-67 kg) en 3x3

Victor Bas (Paris – entraîneur M.Konate) bat (décision partagée) Daniel Ghecioiu (Rome- entraîneur M.De Santis) aux points.

- K1 (-73kg) en 3x3 Michèle Penacchietti (Grifa Gym Monte Cantini – entraîneur A. Grifa) bat Christian Lelièvre (Paris – entraîneur D. Rueba) aux points. - K1 (-98 kg) en 3x3 Billel Gazout (ASKB Marseille – entraîneur A. Parlanti) bat Rachid Metlouti (Paris – entraîneur D.Meghari) aux points (unanimité des juges).