Lucciana : quatre permis retenus après une série d’excès de vitesse

Au cours des derniers jours, les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo ont mené une opération de contrôle sur la RT11, à Lucciana.



À cette occasion, ce ne sont pas moins de sept excès de vitesse qui ont été constatés, dont quatre ont entraîné une rétention immédiate du permis de conduire. Les vitesses relevées sont particulièrement préoccupantes avec des pointes enregistrées à 159 km/h, 166 km/h et 181 km/h sur un axe limité à 110 km/h, selon la gendarmerie de Corse.



« À ces vitesses, le risque d’accident mortel est multiplié », rappelle-t-elle, en insistant sur la nécessité de respecter les limitations. « La route n’est pas un terrain de jeu, ralentissez et restez maîtres de vos véhicules ».



En outre, la gendarmerie de Corse indique qu’un conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants lors de cette opération.

