À Lucciana "La Ferme Corse", cultive le goût du terroir et du circuit court

Le magasin repose sur un modèle de circuit court qui favorise un lien direct entre producteurs et consommateurs. Tous les produits proposés proviennent exclusivement d’exploitations corses, garantissant traçabilité, fraîcheur et juste rémunération.

Ce modèle s’avère gagnant à tous les niveaux : il réduit les coûts de transport, soutient l’économie locale et rend les produits plus accessibles. En valorisant le travail des agriculteurs et artisans de l’île, La Ferme Corse participe activement au développement durable et à la promotion de l’identité agricole corse.





Une cinquantaine de producteurs et artisans

Aujourd’hui, une cinquantaine de producteurs et artisans collaborent avec la structure : éleveurs, maraîchers, arboriculteurs, vignerons, apiculteurs ou encore transformateurs de produits locaux. Cette diversité permet de proposer une offre riche et authentique, fidèle aux traditions du terroir.

Parmi les produits les plus prisés : les fruits et légumes frais, les fromages, la charcuterie artisanale et les viandes issues directement des exploitations partenaires. Ces denrées emblématiques témoignent de la richesse et de la diversité de la production corse.





Clientèle locale

La clientèle, principalement locale et fidèle, fréquente le magasin chaque semaine. Cette relation de proximité traduit la confiance qui s’est instaurée entre producteurs et consommateurs. Grâce à son emplacement, sa visibilité et le bouche-à-oreille, La Ferme Corse attire également une clientèle touristique en quête de produits authentiques.

Outre les classiques du terroir, le magasin met en avant des produits d’exception : piments, coings, kakis, jujubes, kiwis rouges, poulets fermiers ou pastèques à confiture. Une manière de faire découvrir des variétés rares et de valoriser le savoir-faire des petits producteurs, souvent absents des circuits commerciaux traditionnels.





Qualité et fraîcheur

La Ferme Corse reste ouverte à de nouveaux collaborateurs et poursuit une démarche d’innovation, en intégrant régulièrement de nouveaux produits tout en préservant la qualité et la fraîcheur qui font sa réputation.

À moyen terme, l’équipe envisage de développer le concept dans d’autres micro-régions de l’île, afin d’élargir encore la mise en valeur des producteurs corses.

Enfin, La Ferme Corse propose désormais l’envoi de colis à destination de la Corse et du continent : épicerie fine, produits frais, charcuterie et fromages sous vide, vins, liqueurs ou cosmétiques locaux. Une initiative qui permet de faire voyager le goût du terroir corse bien au-delà de ses frontières.

---

2421 route de l'Aéroport, 20290 Lucciana