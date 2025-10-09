Après l’ « agression » de Nicolas Battini à Lucciana, le parquet ouvre une enquête

Le Parti nationaliste d'extrême droite Mossa Palatina a annoncé que son président et candidat aux municipales à Bastia, Nicolas Battini, avait été "agressé" à Lucciana (Haute-Corse), ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, a indiqué jeudi le procureur de Bastia.



"Sur les fondements des informations relayées par différents médias, une enquête a été ouverte du chef de violences volontaires sans incapacité", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia qui l'a confiée au groupement de gendarmerie de Bastia.



"Dans ce cadre, M. Nicolas Battini a été invité à déposer plainte et apporter toutes précisions sur les circonstances de son agression", a ajouté le procureur Jean-Philippe Navarre.



Dans un communiqué daté de mardi et diffusé mercredi sur leur compte X, Mossa Palatina annonçait que Nicolas Battini, leur "président fondateur et candidat aux municipales de Bastia" avait "été agressé devant de nombreux témoins", mardi midi à Lucciana.



Sans nommer l'agresseur supposé, le mouvement identitaire précisait qu'il était "un soutien connu de la majorité municipale à Bastia", tenue par les autonomistes, et le qualifiait d'"ancien responsable politique véreux", assurant qu'il s'était "jeté sur le président de notre mouvement en l'agressant physiquement et en l'insultant".



Le mouvement ajoutait que Nicolas Battini aurait ensuite "mis à terre son agresseur par la force", en précisant que "caméras et témoins attesteront qu'il n'est pas à l'origine des faits".



"L'attente populaire autour de notre candidature bastiaise échauffe apparemment quelques oiseaux bien accrochés aux branches des attributions de marchés publics", avance Mossa Palatina en affirmant que "le temps de la terreur +mafionaliste+ est terminé".



Aux législatives de 2024, Nicolas Battini était arrivé en sixième position au premier tour du scrutin avec 4,25% des voix, bien loin derrière le député sortant autonomiste, Michel Castellani qui était arrivé en tête avec 31,74% des voix et l'avait emporté au second tour.

