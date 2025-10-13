Lucciana : « L’Essentiel », une journée dédiée aux artisans corses

Fondée en 1945, la CNAMS, Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers et des Services, est une organisation multi professionnelle représentative des métiers de la fabrication et des services et rassemble 36 fédérations patronales. Elle regroupe des activités et des métiers nombreux et divers : Métiers de la fabrication, de la sous-traitance, ameublement, imprimerie, esthétique et beauté, coiffure, métiers de la fourrure, couture, bijouterie, carrosserie, automobile, taxis, fleuristes …. La CNAMS est ainsi aujourd'hui l'organisation patronale de l'artisanat qui regroupe le plus grand nombre de professions.



Acteur dynamique et engagé, la CNAMS est également l'une des trois confédérations patronales fondatrices, avec la Confédération Générale de l'Alimentation en Détail (CGAD) et la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), de l'Union des entreprises de proximité (U2P) dont est également membre actif l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL).



Présidée au niveau national par Laurent Munerot, elle l’est au niveau régional par Louise Nicolaï. « Nous sommes présents en Corse depuis 80 ans et sur l’île nous recensons plus d’un millier d’adhérents d’une grande variété d’activités », souligne Louise Nicolaï. «Le but d’une telle journée est d’informer, d’aider les artisans dans leurs démarches, la gestion des dossiers, leurs problèmes. Leur donner des réponses claires pour leur activité. En un seul lieu ils peuvent ainsi trouver tous les interlocuteurs institutionnels et privés : CPAM, CAF, France Travail, DREETS, Mutuelle de Corse, URSAFF,Prud’homme Crédit Agricole…etc. ».



Pour cette 1ère édition, qui en appelle d’autres, le CNAMS corse avait invité plusieurs intervenants : Laurent Munerot, président national, Robert Mouttet, président CNAMS PACA, Sébastien Grippi, directeur de l’URSSAF, Nicolas Adjemian, directeur CPAM, Christine Rolland, directrice adjointe CPAM, Dominique Martinetti, directeur CAF, Bernard Ottaviani, directeur général, Mutuelle de la Corse…. « Notre journée constitue un évènement singulier de notre histoire », explique encore Louise Nicolaï, « Malgré un environnement économique sans visibilité, sans sécurité pour nos artisans, elle constitue une déclaration de résilience, de lucidité. Ce n’est pas un simple rendez-vous technique, c’est une journée porteuse d’opportunités car notre secteur est riche et profondément humain. Nous sommes un pilier du lien social et du tissu économique social, l’incarnation du vivre ensemble, faisant preuve de grand courage au quotidien face à une réalité dure, un monde qui change de normes avec notamment nos charges qui augmentent, avec aussi une double injustice : les artisans qui respectent les lois, et les autres. Aujourd’hui nous voulons travailler dans un environnement juste et équitable. D’où une solidarité entre nous et la signature de partenariats pour préserver nos métiers et préparer l’avenir des artisans de demain. Cette journée se veut un temps fort pour l’artisanat ».



Des partenariats ont ainsi été signés entre la CNAMS corse, la CNAMS PACA, le Crédit Agricole ou encore la Mutuelle de Corse. «On avait besoin de ce partenariat avec la Mutuelle de Corse afin d’avoir une couverture sociale adaptée à notre île. Elle va également signer un partenariat avec la CNAMS PACA qui regroupe près de 4000 adhérents. Nous allons étendre ces partenariats pour fédérer un maximum et mieux aider les artisans », commente Louise Nicolaï



Cette journée comprenait 4 ateliers : droits sociaux (CPAM, URSSAF, CAF…) ; fiscalité; création ou reprise d’activité; gestion du personnel et Prud’hommes; et formation et aides disponibles. « C’est une journée très enrichissante car nous pouvons rencontrer toutes les personnes qui peuvent nous aider au quotidien dans notre activité que ce soit au niveau des aides, des cotisations, de la trésorerie, des mutuelles et des problèmes auxquels nous sommes confrontés », souligne Rosine, esthéticienne. «On rencontre de gros problèmes pour trouver des apprentis, on n’a pas souvent le temps ou la tête à s’occuper de la paperasse et même de se renseigner. On profite de cette journée à laquelle participent justement ceux qui peuvent nous aider », ajoute Babeth, une autre esthéticienne.



