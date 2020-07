Julien Morganti à Pierre Savelli : « Aucun état de grâce ne sera accordé à cette équipe municipale »

Le fait est inhabituel et peu protocolaire, mais ce détail n’a pas arrêté Julien Morganti. Le benjamin de l’élection municipale, chef de file d’Un futur pour Bastia, élu avec sa seconde colistière, a fait preuve de beaucoup de détermination pour mener sa campagne électorale, une détermination que son échec ne semble pas avoir entamée. Il a profité de la clôture de ce conseil municipal d’installation de la mandature 2020-2026 pour lancer une véritable offensive contre le maire et sa nouvelle équipe. Demandant la parole, il a lu un communiqué adressé à Pierre Savelli et déclaré son intention de « bâtir une alternative crédible, cohérente et saine ! ». Les mots sont pesés, forts et volontairement provocants.



Voici son communiqué :

« Avec l’installation du nouveau conseil municipal pour la mandature 2020-2026, le processus électoral est enfin clos. Aujourd’hui, un nouveau maire est installé, vous êtes installés dans vos fonctions avec votre équipe. Comme pour une majorité de Bastiaises et de Bastiais, ce choix n’est pas le nôtre. De ce fait, aucun état de grâce ne sera accordé à cette équipe municipale. Bastia sort affaibli de cette campagne électorale avec une population divisée. Avec, pour nous, un bilan négatif et l’absence de projet, cette nouvelle municipalité n’incarne pas un Bastia ouvert, dynamique et solidaire.

Avec le mouvement Un Futur pour Bastia, le groupe au Conseil municipal et à la Communauté d’agglomération, nous proposerons un débat sur les idées, les projets et la vision que l’on souhaite pour notre ville. Face à l’urgence climatique et sociale, nous sommes la dernière génération à pouvoir agir avant qu’il ne soit trop tard. Nous avons, collectivement, un devoir d’exemplarité à porter.

Dans le sens de notre démarche, initiée en août 2019, nous voulons représenter plus qu’une simple opposition, mais bien incarner une alternative crédible, cohérente et saine dont Bastia a besoin. Les Bastiais méritent une écoute dans leurs difficultés pour y apporter des solutions concrètes. Avec eux, nous pourrons innover, être audacieux et solidaire. Nous souhaitons porter un projet alternatif ambitieux. Dans les prochaines semaines, nous prendrons des initiatives pour concerter et engager les riverains, les commerçants, la jeunesse, les associations pour élargir notre démarche et fédérer chaque quartier. Le Conseil municipal, pour nous, ne sera qu’un moyen d’expression et ce sont les Bastiais, au quotidien, que nous souhaitons impliquer dans notre travail.

Notre groupe municipal sera à votre disposition pour travailler, mais nous serons aussi dans une opposition franche et déterminée. Nous serons toujours aux côtés de nos concitoyens pour défendre l’intérêt général et bâtir, ensemble, un futur pour Bastia ».



Si ses partisans, présents dans une tribune, ont applaudi, le message a surpris le reste de l’assistance, élus compris. La réponse de Pierre Savelli a été lapidaire : « Je souhaite, pour ma part, à Julien Morganti d’être plus présent au Conseil municipal qu’il ne l’a été dans l’ancienne mandature ». La séquence a jeté un léger froid et semble augurer de joyeuses batailles à-venir…



N.M.