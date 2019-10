Judo : première journée du championnat de Corse U11

Ce championnat par équipe mixte permet aux différents clubs insulaires de se rencontrer, d'échanger dans le cadre d'un Championnat U11. Les équipes ont le droit de se renforcer avec des éléments d'autres clubs, ceci permettant aux clubs ruraux d'avoir des représentants dans la compétition.

Les rencontres se font par confrontations « Aller-Retour » à l’image de ce qui se fait dans les sports collectifs.

Amitié, émulation, mixité sont donc au rendez vous tout au long de l'année sportive.

Pour cette première journée de championnat, le Kodokan Corse Curtinese recevait, au dojo Régional Joseph Gentili a Corte Ajaccio judo

Ce sont les jeunes de la cité impériale qui remportaient le match.

Egalement, au COSEC le Dojo Club Bastelicaccia l’emportait contre le Judo Club Furiani qui avait fait le déplacement.

Pour la seconde journée qui aura lieu ce week-end Judo Club Ajaccio reçoit le Dojo Porto-Vecchiais

La rencontre ASPTT Judo Ajaccio-Judo Club 2A aura lieu le 19 octobre





Haut Niveau et compétitions régionales



Samedi 12 Octobre aura lieu le premier rendez vous de la saison pour les juniors : le tournoi de Cormelles le Royal .

Ce tournoi permet de marquer des points dans la ranking list nationale juniors.

Il est important même si on est au début de la saison et que tous les combattants sont en phase de préparation, de s’affirmer face à la concurrence et d’essayer de marquer des points.

Ils seront 4 juniors en lice :

En -48 Kgs Margie Rovinalti JC de Péri ( Pôle espoir Corse)

En -70 kgs Léa Carrière JJC Lucciana, (Pôle France Marseille)

En -81 Kgs Alix Crinquette ASPTT Ajaccio (Pôle France Marseille)

En -73 Kgs Paul Camuzet Ajaccio Judo. ( Pôle espoir Corse)





Dimanche 13 octobre rencontre par équipes 2ème Division pour les catégories : cadets, juniors, seniors au dojo Joseph Gentili à Corti.

Les vainqueurs de chaque catégorie participeront aux championnats de France par équipes à Villebon-sur-Yvette au mois de décembre