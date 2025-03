Journées régionales de l'archéologie à Ajaccio : le public sensibilisé contre le pillage sur sites classés

Cette première édition des Journées régionales de l’archéologie avait pour objectif de présenter l’actualité de la recherche archéologique préventive et programmée, ainsi que les enjeux d’étude, de protection, et de valorisation du patrimoine archéologique de la Corse. Ces deux journées ont permis de fédérer l’ensemble des acteurs de la recherche archéologique présents sur l’île, tout en valorisant le travail partenarial conduit avec les collectivités, les universités et les laboratoires au niveau régional, national et international.Point d’orgue de cette première édition, la remise officielle des scellés de gendarmerie, issus de la saisie judiciaire réalisée en 2022 à la suite d’une affaire de pillage de biens archéologiques. En scrutant d’éventuelles tentatives de revente sur les réseaux sociaux, les enquêteurs étaient tombés sur des annonces particulièrement douteuses, en l’occurrence des pièces de monnaie du Moyen-Âge et divers objets militaires. « En remontant le fil, ils ont découvert un réseau organisé qui faisait de la revente sur toute la Corse », révèle Laetitia Deudon, cheffe du service régional de l’archéologie à la Direction régionales des affaires culturelles (DRAC). Ce pillage, opéré en divers endroits en Corse, s’est ajouté à d’autres ayant fait l’actualité ces dernières années, comme le trésor du golfe de Lava ou les fouilles illégales avec détecteur de métaux opérées sur le site antique d’Aleria Au-delà de la symbolique remise des scellés, une convention a été signée entre les services de la gendarmerie nationale et la DRAC, en vue d’intensifier la lutte contre le pillage archéologique. Car le phénomène va croissant, confirme Laetitia Deudon : « Il y a eu plusieurs affaires de pillage entre 2019 et 2024, avec aussi des vols de pierres sur des monuments historiques ou des églises. » Selon l’archéologue, cette augmentation du pillage archéologique est dû « à la forte promotion, sur les réseaux sociaux, du phénomène de la chasse au trésor. Et on voit de plus en plus se développer des activités de détecteurs de métaux. »Leur usage est autorisé quand il s’agit d’inspecter une portion de plage ou de maquis, mais il est bien évidemment prohibé sur un site archéologique classé, les sanctions pénales pouvant aller jusqu’à sept années d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. « Le patrimoine archéologique, c’est un bien commun, rappelle Laetitia Deudon. Le confisquer, pour un motif vénal, c’est fragiliser la ressource et ça engendre une perte d’informations scientifiques. »