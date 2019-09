Journées européennes du patrimoine 2019 : le programme du week-end à Bastia

Pour Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine et au mécénat, ce thème se prête naturellement à raconter Bastia : « Le thème sera développé à travers diverses visites : musée, théâtre, bibliothèque patrimoniale mais aussi avec des ateliers, des conférences, des concerts grâce au concours de nombreuses associations ».

Mais la programmation ne veut pas se limiter pas à la seule thématique nationale et propose d’embrasser la totalité du patrimoine bastiais. Ainsi des visites nouvelles attendent le public avec différents thèmes : « Les femmes qui ont fait l’histoire de Bastia », « Bastia au cœur des relations Corse-Italie du XVII au XVIIIème siècle », « La vie culturelle au XIXème siècle ».



Citons aussi l’établissement Jeanne d’Arc qui présentera des cartes d’Etat-Major restaurées.



Le jeune public ne sera pas en reste avec des ateliers de dessins, collages, danses, maniement d’armes anciennes, créations de bougies à la cire d’abeille…

En ce qui concerne les concerts, celui, traditionnel de la Lyre Bastiaise, Bastia in Corde, l’école de chant Musikallisté, Carmin Belgodère, Catherine Zimmer et Laurence Badiaud…



CNI a rencontré Philippe Peretti, guide de cette édition 2019 à Bastia…