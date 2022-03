Journée Internationale des Droits des Femmes : "La maman bohème" et "Médée" à Corbara

Dans une mise en scène de Serge Lipszyc, sur scène, Christiane Acquaviva qui s’empare du personnage de « La maman bohème ». On retrouve ensuite la comédienne dans « Médée ».



La Maman bohème

Une femme se réfugie dans une église pour échapper à la police qui la poursuit. C’est le point de départ de ce monologue écrit par Dario Fo et Franca Rame, il y est question de l’Italie des années 70 déchirée politiquement et idéologiquement par des courants contradictoires. Toute ressemblance avec la France des années 2017 n’est ni fortuite ni rassurante la petite histoire rejoint la grande c’est la force de ce texte, qui questionne la place de la femme dans la vie. Qui questionne tout simplement la vie…



Médée

Librement inspirée d’Euripide, cette version populaire, donnée dans une langue forte et imagée questionne le mythe. Ici on ne tue pas par jalousie. Le crime, l’infanticide est politique. Il doit créer le choc pour que l’homme prenne conscience de son pouvoir de domination. Là encore, toute ressemblance avec l’actualité n’est pas purement fortuite.



L’association A Scintilla Balanina a été créée en octobre 2010 par des amis désirants à la fois jouer sur scène et s’impliquer dans le milieu culturel. Maîtres mots de la troupe: partage, amitié et travail ! Elle propose des ateliers théâtraux à la fois pour les adultes et les enfants, des stages, des journées portes ouvertes et des rencontres avec d’autres troupes permettant d’échanger.





*20 heures, tout public et en entrée libre. Un service de restauration sera proposé sur place.