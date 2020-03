Journal du confinement : jour 2. " Vivre cette expérience extrême, tant sur le plan mental que physique, est surréaliste »

Comme M Do , je vis seule et je cours ... et ce matin ce fut une première, confinement oblige, sur ma grande terrasse ...avec vue sur mer svpMon voisin d’en face qui se faisait bronzer n’en revenait pas : j'étais une vraie folle qui saute et gesticule dans tous les sensmais quand mes oreilles sont connectées à I’ m so Excited je ne peux pas résister...c’est sûr...Un conseil essayez ! Vous verrez ça marche ...Et danser fait du bien ....Après ça, la gestion du temps est plus compliquée si on ne travaille pas et si on vit seule ..J’ai bien quelques idées, mais irais je au bout ?Faire mon nettoyage de printemps avant l’heure !Trier mes placards !Relire La Peste histoire de faire travailler mon cerveau !Et surtout user et abuser des séries Tv ( Netflix gratuit !!Netflix gratuit !!) avec un goût prononcé pour le cinéma coréen...Peindre ....En fait la base quoi ..!!Vivre cette expérience extrême tant sur le plan mental que physique est surréaliste ...C’est arrivé si vite . C’est ça qui perturbe et qui touche.Et puis cela faire ressortir aussi les différences sociales : que l’on habite dans un petit appartement en ville ou une maison avec jardin ne donne pas la même couleur au confinement.Pensons aux autres et changeons pas le jour d’après...! ça aussi c’est à cocher dans nos listes .Mais allez , c’est l’heure d’aller manger ma salade de tomates (j’avais oublié le poids ... très important ne pas prendre de poids !! ) et je vous souhaite une bonne journée.Uniti vinceremu! et comme disent les coréens : fighting!Mia