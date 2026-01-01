Jérôme Filippini, l'ancien préfet de Corse, nommé à la tête de l’INSP

(Photo : Archives Paule Santoni)
Son passage dans l’île avait été aussi éclair que remarqué. L’ancien préfet de Corse, Jérôme Filippini, a été nommé ce lundi en conseil des ministres directeur de l’Institut national du service public (INSP), l’établissement qui a succédé à l’ENA en 2022.
Magistrat à la Cour des comptes, il avait été nommé préfet de Corse à l’automne 2024 avant de quitter ses fonctions à l’été 2025, à sa demande, après seulement neuf mois en poste. Une période courte, marquée par une parole rare pour un représentant de l’État.
Le 8 mars dernier, à Ajaccio, lors d’une manifestation anti-mafia Jérôme Filippini s’était en effet distingué par un discours particulièrement ferme contre la criminalité organisée. Chose rare pour un représentant de l’État, il était alors sorti de la préfecture pour monter sur un camion de manifestants et dénoncer l’emprise de la mafia. « Le passé n’est pas notre code. Et on a maintenant le choix : soit la Corse, sa société, ses élus, et la République se font confiance… et alors nous arriverons à triompher du crime. Si nous ne nous faisons pas confiance, alors le crime a déjà gagné », avait-il lancé au mégaphone, reconnaissant également les fautes passées de l’État. En décembre 2024, il avait également contribué à l’organisation de la venue du pape François, une première dans l’île et le dernier voyage officiel du souverain pontife.
Avant la Corse, Jérôme Filippini avait déjà été préfet à trois reprises, notamment à La Réunion, cumulant au total huit ans de terrain comme préfet. Il avait également occupé des fonctions de premier plan au sein de l’administration et à la Cour des Comptes Cour des comptes.
Un parcours qui l’amène aujourd’hui à prendre la tête de l’INSP, où il succède à Maryvonne Le Brignonen, en poste depuis la création de l’établissement et hérite d’un établissement stratégique pour la formation des hauts fonctionnaires. Un nouveau chapitre pour un haut fonctionnaire connu pour son engagement.
